Przed Rajdem Europy Centralnej w WRC jest już tylko jedna niewiadoma

Po Rajdzie Chile z rywalizacji o tytuł mistrzowski definitywnie odpali jego zwycięzca Ott Tänak reprezentujący M-Sport, a także drugi na mecie Thierry Neuville z Hyundaia. Evans zajął trzecią lokatę, zmniejszył stratę do Rovanpery , ale na dwie rundy przed końcem Fin ma nad swoim zespołowym kolegą 31 punktów przewagi. Wystarczy, że utrzyma taką zaliczkę, a po raz drugi zostanie mistrzem świata. Brytyjczyk z pewnością nie odpuści, a zespół nie będzie mu w tym przeszkadzał. Po Rajdzie Chile Toyota Gazoo Racing zapewniła sobie już zwycięstwo w klasyfikacji producentów, więc obaj pretendenci mogą skupić się na walce o tytuł.

Warunki do tego będą mieli równe, bo debiutujący w kalendarzu WRC Rajd Europy Centralnej jest kompletnie nową imprezą, a to oznacza, że szczególnie istotne będzie wykonanie precyzyjnego opisu trasy podczas zapoznania, zebranie jak największej liczby informacji o charakterystyce nawierzchni i oraz otoczenia. Warto to też zrobić z myślą o przyszłości, bo ta runda podpisała umowę z promotorem cyklu do 2025 roku.

Elfyn Evans wygrywa Rajd Chorwacji 2023 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rajd Europy Centralnej - impreza inna niż wszystkie

Rajd Europy Centralnej będzie pierwszym w historii mistrzostw świata, który przejedzie przez terytorium aż trzech państw - Austrii , Czech i Niemiec . Rajdy współorganizowane przez dwa kraje już się zdarzały. Wystarczy wspomnieć o Rajdzie Szwecji, który część odcinków specjalnych organizował w Norwegii, czy Rajd Polski z próbami przeprowadzonymi na Litwie. Impreza powstała z inicjatywy niemieckiego automobilklubu ADAC, który z powodu pandemii stracił Rajd Niemiec, odbywający się do 2020 roku w dolinie Mozeli. Wstępnie przymierzano się do współorganizacji imprezy wspólnie z Francuzami i Belgami, ale ta misja się nie powiodła. W Austrii i Czechach, gdzie do tej pory mistrzostw świata jeszcze nie było, błyskawicznie znaleziono prężnych partnerów.

Impreza liczy nieco ponad 311 km i została podzielona na 18 asfaltowych odcinków specjalnych o zmiennej charakterystyce. Rywalizacja została zaplanowana na aż cztery dni, a już w środę odbędzie się tzw. Shakedown. Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się o godz. 13 w Pradze w jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów czeskiej stolicy - na Placu Hradczańskim. Następnie przewidziano dwie próby - jedną jeszcze w Pradze, a drugą, wieczorną o nazwie Circuit of Klatovy oddaloną o 135 km od czeskiej stolicy.

W piątek przed kierowcami do przejechania 120 km oesów w Czechach, w dwóch kolejnych dniach próby będą odbywać się w Austrii i Niemczech. W sobotę rywalizacja odbędzie się na dystansie 111 km, a w niedzielę będzie do pokonania 67 km. Meta zlokalizowana będzie w Pasawie, czyli w mieście trzech rzek, gdzie zbiegają się nurty Dunaju, Inn oraz Ilz.

Powrót Ogiera, pożegnanie Tanaka

Na liście zgłoszeń do Rajdu Europy Centralnej jest 68 załóg. W barwach Toyoty oprócz dwóch kandydatów do tytułu zobaczymy Japończyka Takamoto Katsutę, a także ośmiokrotnego mistrza świata Sébastiena Ogiera. Francuz drugi już sezon z rzędu startuje w wybranych rundach. Austriacko-czesko-niemiecka impreza będzie jego siódmą za kierownicą rajdówki w tym roku, a, co warto przypomnieć, trzy z nich wygrał. Pod względem liczby zwycięstw równa się z nim tylko Rovanperä.

“Mieszkam teraz w okolicy Monachium, więc ten rajd mogę traktować jako moją nową “domową” imprezę. Cieszę się, że w kalendarzu jest kolejna nowa runda, z której nie ma żadnych danych, nagrań, dzięki temu zobaczymy, która załoga wykona najlepszą pracę” - mówi Ogier.

Sébastien Ogier w drodze po triumf w Rajdzie Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

W barwach Hyundaia zobaczymy Neuvilla, Esapekkę Lappiego oraz Teemu Suninena. ten ostatni po raz pierwszy wystartuje i20 N Rally1 na asfalcie i cały czas walczy o kontrakt na przyszły sezon. Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet oraz Grégoire Munster to trójka kierowców, którzy w Rajdzie Europy Centralnej pojadą w barwach M-Sportu. Dla Tänaka będzie to przedostatni rajd za kierownicą rajdowego Forda Pumy. Po imprezie w Chile ogłoszono, że Estończyk wraca do Hyundaia.

Bardzo mocna jest też obsada w kategorii WRC2. Andreas Mikkelsen, Yohan Rossel, Gus Greensmith, Nikolay Gryazin oraz Kajetan Kajetanowicz wciąż mają szanse na tytuł, choć pierwsza trójka z wymienionych szanse ma największe. Kajetanowicz punktuje też w klasyfikacji WRC2 Challenger, gdzie jest wiceliderem. W Rajdzie Europy Centralnej zobaczymy także drugiego polskiego kierowcę, Mikołaja Marczyka, który tak jak starszy kolega korzysta ze Skody Fabii RS Rally2.