Przed Rajdem Finlandii WRC. Czy ktoś zatrzyma rozpędzone Toyoty?

2022 rok to początek nowej ery w rajdach -

. Zmieniony regulamin techniczny sprawił, że na odcinkach specjalnych zadebiutowały samochody wyposażone w układ hybrydowy, a przy okazji mające nieco uproszczoną konstrukcję i mniej rozbudowane elementy aerodynamiczne. Po raz kolejny okazało się, że Toyota najlepiej zinterpretowała techniczne regulacje i przygotowała szybkie i niezawodne auto. GR Yaris Rally1 wygrał pięć z siedmiu do tej pory rozegranych rajdów. Impreza numer 8 sezonu 2022 to Rajd Finlandii - dla tego auta i zespołu oznacza ściganie po drogach, na których to auto przejechało największy dystans podczas testów i gdzie najczęściej było sprawdzane. Do tego, za kierownicą zasiądą nie tylko dwaj poprzedni zwycięzcy Rajdu Finlandii - Evans i Lappi, ale też

, który jest autorem wszystkich triumfów Toyoty w tym sezonie i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji kierowców. Po raz kolejny wydaje się, że Toyota ma wszystko, by odnieść sukces w kolejnej imprezie w tym sezonie.