Rajd Finlandii. Będzie szybki hat-trick Rovanpery?

W Rajdzie Finlandii głównymi faworytami są lokalny bohater Kalle Rovanpera, który pędzi po trzecie zwycięstwo z rzędu w tym sezonie WRC, oraz Ott Tanak, imponujący formą po słabszym początku sezonu.

Od piątku do niedzieli o godz. 21 w darmowej aplikacji Red Bull TV video-podsumowanie najważniejszych wydarzeń Rajdu Finlandii.

Do końca sezonu pozostało już tylko pięć rund WRC. Prowadzenia w mistrzostwach świata broni Thierry Neuville. Belg wygrał otwierający sezon Rajd Monte Carlo i od tamtej pory utrzymuje się na fotelu lidera. Ostatnio jednak coraz mocniej narzeka na swoją pozycję startową - w szutrowych rajdach jako auto numer 1 na trasie traci ułamki sekund na każdym kilometrze, “oczyszczając” trasę z luźnej warstwy szutru i wytyczając optymalny tor jazdy. Im bliżej końca sezonu, tym utyskiwań Neuvilla jest więcej. Belg, choć broni się dzielnie, traci zaliczkę nad najgroźniejszymi rywalami, a w kalendarzu po Rajdzie Finlandii są jeszcze dwie szutrowe imprezy - w Grecji i Chile. Za kulisami WRC toczą się rozmowy o zmianie sposobu wyznaczania kolejności na pierwszy dzień rajdu. Powrócił pomysł przeprowadzania odcinka kwalifikacyjnego, ale przed końcem sezonu to się nie zmieni, więc musi zagryźć zęby i wykorzystywać szanse, które ma.

Neuville podniósł jeszcze jeden temat - kierowców, którzy startują tylko w wybranych rundach. W tym sezonie z ośmiu do tej pory rozegranych imprez wygrali oni osiem rajdów, co ma wpływ na rywalizację o tytuły mistrzowskie - zarówno wśród kierowców, jak i zespołów. Do tego, byli to kierowcy Toyoty, konkurencyjnej ekipy wobec Hyundaia, którego reprezentuje Belg. “Nie rozumiem tych pretensji. To Hyundai zapoczątkował takie zmiany w składach i na tym korzystał” - odpowiedział ośmiokrotny mistrz świata Sebastien Ogier, zwycięzca dwóch tegorocznych rajdów. Emocje są gorące, bo obie ekipy dzieli zaledwie punkt, a Toyota walczy o czwarty z rzędu tytuł najlepszego producenta. W roli nieetatowych kierowców ma wielokrotnych mistrzów świata. Ale i Hyundai w trzecim aucie nie ma stałej obsady - za kierownicą i20 N Rally1 Hybrid zmieniają się Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen i Dani Sordo.

Thierry Neuville w natarciu podczas Rajdu Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Neuville narzeka też, bo szybkie szutrowe rajdy po prostu mu nie leżą i widzi uciekające punkty. W Finlandii faworytem do zwycięstwa nie będzie nie tylko dlatego, że otwiera trasy, ale przede wszystkim nie ma takiej prędkości jak najlepsi w tym fachu. Dla niego to kolejna impreza pod hasłem “minimalizowania strat”.

Jak Rovanpera pojedzie w domu?

Kalle Rovanpera wygrał w tym sezonie WRC już trzykrotnie. Młody Fin, który w swoim CV ma dwa mistrzowskie tytuły, również zdecydował się na niepełny sezon, by łączyć starty w rajdach z wyścigami, a także driftem. Rajd Finlandii jest dla niego wyjątkowy, bo on z tych stron pochodzi i impreza ma dla niego prawdziwie domowy charakter. Ale do tej pory 23-latek w najwyższej rajdowej kategorii jej nie wygrał. Raz był drugi, a przed rokiem jazdę zakończył po spektakularnym wypadku. W tym roku znów jest głównym faworytem, a pomóc mu ma w tym korzystna pozycja startowa. Rajdy Polski i Łotwy potwierdziły, że trudno go wtedy zatrzymać, nawet jak nie jest do końca przygotowany. A w końcu te drogi zna jak mało kto. Czy będzie zatem klasyczny hat-trick w WRC?

Kalle Rovanperä a remporté le Rallye de Lettonie WRC 2024 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Jego głównym konkurentem wydaje się być Ott Tanak. Estończyk ostatnio jeździ na takim poziomie, który dał mu mistrzostwo w 2019 roku. W trzech z czterech ostatnich rajdów był na podium i znacząco zmniejszył straty do swojego kolegi z ekipy Hyundaia. Neuville ma nad nim jeszcze osiem punktów zaliczki. 13 punktów do Belga traci Elfyn Evans z Toyoty, który jest w grze o tytuł choć jako jedyny z pretendentów w tym sezonie nie posmakował zwycięstwa. W Finlandii czuje się jednak dobrze, wygrywał tu już dwukrotnie i to startując jako jedno z pierwszych aut na trasie. Do tego, jego Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid to auto stworzone na tych drogach. Główna baza zespołu jest w końcu nieopodal.

Kto może sprawić niespodziankę? Nigdy wykluczać nie wolno Sebastiena Ogiera, choć 40-latek wygrał tu co prawda tylko raz. Drugi nieoczywisty typ to Lappi, czyli triumfator tej imprezy z 2017 roku, który w Hyundaiu też startuje w wybranych rundach. M-Sport liczy na kolejne podium Adriena Fourmaux.

Młody talent w Rally1, dyrektor w Rally2

Martin Sesks w Polsce i na Łotwie pokazał imponującą formę w debiutanckich startach w aucie najwyższej kategorii, gdzie rywalizował jak równy z równym z bardziej doświadczonymi rywalami. A to nie koniec zastrzyku młodej krwi w WRC. W Finlandii warto obserwować debiut za kierownicą auta Rally1 Samiego Pajariego. Fiński talent imponuje na co dzień w WRC2 w Toyocie GR Yaris Rally2, a w domowej imprezie dostanie szansę startu topową Toyotą. Szef ekipy, Jari-Matti Latvala, tonuje jednak nastroje, podkreślając, jak trudnym rajdem jest fińska runda dla zawodników wkraczających do świata aut Rally1. “Jeśli będzie tracił mniej niż sekundę do innych załóg, to będzie dobra robota. Przeskok z samochodu Rally2 jest duży, wszystko dzieje się o wiele szybciej” - przyznał Latvala, który w Finlandii wystąpi w podwójnej roli.

39-letni Fin piąty już sezon pełni dyrektorskie obowiązki, regularnie startuje tylko swoją historyczną Toyotą Celicą, ale od czasu do czasu wsiada za kierownicę w rundach WRC. Przed rokiem w Finlandii pojechał topowym GR Yarisem Rally1 Hybrid, w tym roku zobaczymy go za kierownicą GR Yarisa Rally2 w bardzo mocno obsadzonej stawce WRC2. W imprezie z bazą w Jyvasykyli wezmą udział czołowi kierowcy jak Oliver Solberg, Emil Lindholm, Gus Greensmith czy Mikko Heikkila. W gronie 79 zgłoszonych do rajdu załóg są dwie ekipy z Polski - Grzegorz Bonder i Paweł Pochroń porywalizują w WRC3, a Hubert Laskowski i Michał Kuśnierz dodatkowo także w JWRC.

Elfyn Evans wygrywa Rajd Finlandii 2023 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kultowe trasy Rajdu Finlandii

Ogromne prędkości pośród fińskich lasów - na to kierowcy i kibice czekają przez cały rok. Po szybkich rajdach w Polsce i na Łotwie zawodnicy są już przyzwyczajeni do wciskania gazu w podłogę, ale impreza, która przed laty nazywana była Rajdem 1000 Jezior, oferuje nieco inny rodzaj wyzwania. To naprawdę piekielnie szybka impreza, nazywana wręcz Grand Prix Finlandii - w końcu dziewięć z 10 najszybszych rajdów WRC w historii odbyło się właśnie w Finlandii, a różnice na mecie zazwyczaj są minimalne. Szutrowe drogi twarde i odrobinę szersze niż na Mazurach i w okolicach Lipawy, co powoduje, że jazda jest płynna, a zdecydowana większość trasy prowadzi w gęstych fińskich lasach. Do tego nie brakuje hop, które katapultują auta na kilkadziesiąt metrów. Nie znaczy to, że jest łatwo - drobny błąd na hamowaniu lub źle zaplanowane lądowanie po skoku mogą zakończyć rajd.

W Rajdzie Finlandii do przejechania będzie 305 km ze stoperem. Trasa podzielona jest na 20 odcinków specjalnych, a rajd ma nieco bardziej tradycyjny format niż dwie ostatnie imprezy. Rywalizacja zacznie się już w czwartkowy wieczór od miejsko-parkowej próby Harju. Na piątek zaplanowano dziewięć oesów i wizytę w serwisie w środku dnia. Najwięcej do przejechania, bo w sumie 144 km, będzie w sobotę - to tego dnia zaplanowano legendarną próbę Ouninpohja o długości blisko 33 km. Ten odcinek po raz pierwszy od dziewięciu lat będzie pokonywany w swojej najdłuższej konfiguracji, a na 29 km na zawodników czeka seria trzech hop. Niedziela to cztery oesy, w tym kończący rajd Wolf Power Stage z dodatkowymi punktami.

Zobacz też:

1 min Rajd Szwecji: Jedyny śnieżny rajd WRC Zobacz migawki z Rajdu Szwecji z poprzednich lat. Przed nami rajd w prawdziwie śnieżnej scenerii!