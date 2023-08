wzrosła do 55 punktów, co na pięć imprez przed końcem sezonu jest poważnym krokiem w kierunku tytułu numer dwa.

W Rajdzie Finlandii Rovanperä będzie najpoważniejszym faworytem, ale przed tą rundą potrzebuje najwięcej czasu na adaptację. A to może dziwić. W końcu bazą rajdu jest jego rodzinna Jyväskylä, a szutrowe drogi zna przecież od dziecka. Jednak nigdy pod swoim domem nie wygrał. Na pewno nieco trudności sprawia fakt, że w kolejnym roku to on pierwszego dnia będzie otwierał trasy i wytyczał odpowiednią linię na kolejnych odcinkach, “odkurzając” wierzchnią warstwę szutru. Dlatego on liczy, że spadnie deszcz, co na początku sierpnia w środkowej Finlandii nie zdarza się wcale tak rzadko. Pewny może być za to jednego - po nim na trasę ruszą naprawdę mocni zawodnicy.