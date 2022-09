Rajd Akropolu WRC: Tanak znów znajdzie sposób na Rovanperę?

Potem pojawiły się przebłyski, że może być dobrze. Drugie miejsce w Chorwacji, zwycięstwo w piekielnie wymagającym dla zawodników i aut Rajdzie Sardynii, wreszcie wygrane w Finlandii i Belgii, które dały Estończykówi dość realne szanse na to, by z Rovanperą jeszcze powalczyć. Oczywiście, 72 punkty straty to dystans ogromny, tym bardziej że do końca sezonu pozostały zaledwie cztery rajdy. Ponadto, młody Fin popełnił w tym sezonie tylko jeden duży błąd (dachowanie w Belgii), ale i tak z każdej rundy przywoził punkty. Tanak jednak wie, jak wygrywać pod presją i znalazł sposób na wykrzesanie potencjału z dość nieprzewidywalnego auta. Czy będzie potrafił utrzymać formę na finiszu sezonu 2022?

Potem pojawiły się przebłyski, że może być dobrze. Drugie miejsce w Chorwacji, zwycięstwo w piekielnie wymagającym dla zawodników i aut Rajdzie Sardynii, wreszcie wygrane w Finlandii i Belgii, które dały Estończykówi dość realne szanse na to, by z Rovanperą jeszcze powalczyć. Oczywiście, 72 punkty straty to dystans ogromny, tym bardziej że do końca sezonu pozostały zaledwie cztery rajdy. Ponadto, młody Fin popełnił w tym sezonie tylko jeden duży błąd (dachowanie w Belgii), ale i tak z każdej rundy przywoził punkty. Tanak jednak wie, jak wygrywać pod presją i znalazł sposób na wykrzesanie potencjału z dość nieprzewidywalnego auta. Czy będzie potrafił utrzymać formę na finiszu sezonu 2022?

Potem pojawiły się przebłyski, że może być dobrze. Drugie miejsce w Chorwacji, zwycięstwo w piekielnie wymagającym dla zawodników i aut Rajdzie Sardynii, wreszcie wygrane w Finlandii i Belgii, które dały Estończykówi dość realne szanse na to, by z Rovanperą jeszcze powalczyć. Oczywiście, 72 punkty straty to dystans ogromny, tym bardziej że do końca sezonu pozostały zaledwie cztery rajdy. Ponadto, młody Fin popełnił w tym sezonie tylko jeden duży błąd (dachowanie w Belgii), ale i tak z każdej rundy przywoził punkty. Tanak jednak wie, jak wygrywać pod presją i znalazł sposób na wykrzesanie potencjału z dość nieprzewidywalnego auta. Czy będzie potrafił utrzymać formę na finiszu sezonu 2022?

. 72 punkty przewagi nad Estończykiem i tylko cztery rajdy do końca sezonu to niesamowita zaliczka. Co więcej, młody Fin już w Grecji może zostać najmłodszym mistrzem świata w historii WRC. Co się musi stać?