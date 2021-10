Rajd Hiszpanii WRC - pierwsza piłka meczowa dla Toyoty i Sebastiena Ogiera

. Bezapelacyjna. Z 10 dotychczas rozegranych rund wygrali osiem, a w klasyfikacji kierowców zajmują trzy z czterech czołowych miejsc. Ba, nie było w tym sezonie rajdu, by choć jeden kierowca z Yarisa WRC nie stał na podium. Co więcej, na dwie rundy przed końcem sezonu już jest pewne, że to reprezentant Toyota Gazoo Racing WRT będzie mistrzem świata. Po Rajdzie Finlandii z gry o tytuł wypadł

Ten sezon to

. I to Francuz jest zdecydowanie bliżej swojego ósmego tytułu niż Brytyjczyk pierwszego. Ogier ma 24 punkty przewagi i jeśli na mecie w Salou powiększy ją o sześć punktów, zostanie znów mistrzem świata. Wygrana połączona z maksymalną liczbą punktów wywiezionych z Power Stage’u to najbardziej oczywisty, choć nie jedyny scenariusz, który przesądza o tytule dla Francuza.

, to raczej ta trójka rozdzieli między siebie miejsca 3-5. Po 10 rundach Belg ma 130 punktów, Fin 129, a Estończyk 128.