Rajd Japonii WRC. Ostatnie zagadki sezonu 2022

Rajd Japonii to 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 283,27 km. Ściganie zacznie się już w czwartek od miejskiej próby Kuragaike Park rozgrywanej tuż po uroczystej ceremonii startu. W piątek i sobotę kierowcy będą ścigać się według klasycznego formatu - dwie pętle rozdzielone są 40-minutowym serwisem. Pierwszego dnia rajdu do pokonania będą blisko 133 km, czyli blisko połowa całego dystansu całego rajdu.

Rajdowy zespół Toyoty wygrał w tym sezonie już wszystko co było do wygrania.

Szef zespołu Toyoty nawiązuje do czasów, gdy był kierowcą Volkswagena. W latach 2013-2014 niemiecka ekipa absolutnie dominowała, ale kierowcy, którymi byli wówczas Latvala i Ogier, a także Andreas Mikkelsen nie byli w stanie zwyciężyć w Rajdzie Niemiec. Los odwrócił się dopiero przy trzecim podejściu - w 2015 roku całe podium należało do zawodników Volkswagena.

W krótkiej historii Rajdu Japonii w WRC tylko raz zdarzyło się, by wygrał go kierowca w aucie japońskiej marki. W 2004 roku dokonał tego Petter Solberg, wówczas zawodnik Subaru.

Dla Otta Tanaka będzie to ostatni start w barwach Hyundaia. Estoński kierowca zapowiedział już, że nie zamierza w aucie z Korei Płd. rywalizować w przyszłym roku. Dla mistrza świata z 2019 roku trzy sezony w Hyundaiu trudno nazwać okresem udanym, ale to kierowca o niesamowitych umiejętnościach i wielkiej chęci wygrywania, dlatego na pewno nie odpuści ostatniego startu. Podobnie jak Thierry Neuville, który liczy na zwycięstwo numer dwa w sezonie 2022.

