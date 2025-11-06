Dla kogo tytuł w WRC? Wciąż jest czterech kandydatów

Sezon 2025 jedną zagadkę ma już rozwiązaną. Toyota Gazoo Racing zdobyła tytuł mistrza świata w kategorii producentów i nie jest to zaskoczenie. Zespół japońskiej marki 9 z 12 rajdów kończył z większą zdobyczą punktową niż głowni rywale, czyli Hyundai . Ba, z tych 12 imprez w aż 11 na pierwszym miejscu dojeżdżała załoga w Yarisie Rally1. Dominacja absolutna i ten tytuł żadną niespodzianką nie jest.

Producencka hegemonia Toyoty nie przełożyła się na brak emocji w rywalizacji pomiędzy kierowcami. A dodatkowego smaczku dodają decyzje poszczególnych kierowców. Po Rajdzie Europy Centralnej szansę na obronę tytułu stracił definitywnie Thierry Neuville , ale na placu boju pozostało czterech zawodników - Elfyn Evans , Kalle Rovanpera , Sebastien Ogier i Ott Tanak .

Zespół Toyoty świętuje tytuł mistrzów świata 2025 © Red Bull Content Pool

Pierwsza piłka meczowa Evansa

Przewagę ma Walijczyk. Uzyskał do tej pory 247 punktów , czyli o 13 więcej od Ogiera i Rovanpery oraz aż 50 więcej od Tanaka. W Japonii Evans, jako jedyny z tej grupy, ma szansę zapewnić sobie tytuł. Wystarczy, że na mecie imprezy uzyska o 23 punkty więcej od swoich kolegów z zespołu. Japonia to też walka z matematyką w wykonaniu Tanaka. On potrzebuje zdobyć 16 punktów więcej od Evansa, by pozostać w grze. Zatem od czwartku kalkulatory będą płonąć.

Czy tak jak wskazują liczby Evans jest faworytem numer 1? Kierowca Toyoty wygrał tylko dwa rajdy w tym sezonie, ale po delikatnej obniżce formy w okresie wakacyjnym, ostatnie trzy rajdy pojechał jak wytrawny gracz. Ani na moment nie narzucał ostrego tempa, starał się jechać ważąc poziom ryzyka do pozycji w klasyfikacji i korzystać na bardziej brawurowej jeździe rywali lub ich pechu. Trzy drugie miejsca, w każdej imprezie zgarnięte bonusowe punkty - skuteczność przede wszystkim. Tak w zeszłym roku do mistrzostwa dojechał Neuville, taktykę zdaje się stosować także Evans.

Elfyn Evans podczas Rajdu Japonii 2024 © Red Bull Content Pool

Ogier chce tej dziewiątki

“Nigdy nie lekceważ serca mistrza” - słynny cytat autorstwa Rudy’ego Tomjanovicia, czyli trenera najlepszych w 1995 roku w NBA Houston Rockets, idealnie pasuje do sytuacji Sebastiena Ogiera . To, czego dokonał w tym roku Francuz, to absolutna maestria za kierownicą. Opuścił trzy rajdy, a mimo to jest w grze o tytuł. Pięć zwycięstw? Najwięcej w całej stawce. I de facto tylko jedna wpadka, ale jakże kosztowna. Czy to był decydujący o tytule moment? To się okaże, ale zrekapitulujmy - w Rajdzie Europy Centralnej pędził po kolejne podium aż do feralnego oesu numer 10. Na 18 km poważnie uszkodził auto i po raz pierwszy w tym roku ukończył imprezę poza Top3. W klasyfikacji generalnej spadł z fotela lidera, na który wspiął się po Rajdzie Chile i znów musi gonić Evansa.

Ale jeśli ktoś ma “dopaść” Walijczyka, to Ogiera trzeba wymienić na pierwszym miejscu. W końcu w drugiej części sezonu stwierdził, że zrobi wszystko, by zdobyć tytuł numer dziewięć i wystartuje we wszystkich rundach do końca sezonu. Z Japonią też ma rachunki do wyrównania. Wygrał tu w 2010 roku za kierownicą Citroena C4 WRC, ale w erze aut Rally1, tych hybrydowych, zwycięstwa były nie dla niego. Tym bardziej, że jest rewelacyjnym kierowcą na asfalcie, wychowanym na górskich serpentynach. Jeśli zmniejszy stratę do Evansaw w ojczyźnie Toyoty, to przed debiutującym w kalendarzu Rajdem Arabii Saudyjskiej będzie faworytem numer 1 - on wyśmienicie czuje się w imprezach, które wszyscy jadą po raz pierwszy. I to bez względu na pozycję startową.

Rovanpera nic nie musi

Kalle Rovanpera zaszokował w tym roku świat WRC nie swoją jazdą, a decyzją o zmianie ścieżki kariery. Wydawało się, że po ubiegłorocznym sezonie na półgwizdka Rovanpera wróci do WRC i zdominuje rywalizację, jak nikt w tym wieku przed nim, ale okazało się, że w wolnym od rajdów czasie rozkwitła nowa pasja. Ten sezon jest jego ostatnim w rajdach na poziomie mistrzostw świata, od przyszłego roku będzie rozwijał się jako kierowca wyścigowy. Zaczyna od japońskiej serii Super Formula, w planach ma F2, a w perspektywie marzenie o F1.

Być może rezygnację ze startów w WRC przyspieszył trudny początek sezonu i sytuacja, w której od samego początku Rovanpera musi gonić za rywalami. Brak regularnych startów, samochód bez hybrydowego wsparcia, nowe opony, z którymi Fin ma trudną relację - to kolejne kamyczki do rajdowego ogródka. Ale wciąż najmłodszy mistrz w historii, i to podwójny, liczy się w grze o tytuł 2025. Strata to ledwie 13 punktów, a trzy wygrane w tym sezonie rajdy sprawiają, że wszyscy wiemy, że wciąż to ma. Do tego na finiszu nie ciąży na nim żadna dodatkowa presja - Toyota mistrzostwo ma w kieszeni, Kalle wie, co będzie robił już od grudnia, tym samym w Japonii i Arabii Saudyjskiej może cieszyć się jazdą. A tak często najłatwiej osiągnąć imponujące oesowe tempo.

Kalle Rovanperä © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Dwa różne wyzwania

Sezon 2025 w WRC kończy się w Azji. Na pierwszy ogień idzie asfaltowa Japonia, która prowadzi po ciasnych i krętych drogach w prefekturach Aichi i Gifu. Barierki przy trasie chronią auta przed osunięciem się ze zbocza, w leśnych sekcjach bywa ciemno nawet w środku dnia, a jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na trasie jest kultowy tunel Isegami. Choć w prognozie pogody szanse na deszcz są niewielkie, jazdy po mokrym asfalcie wykluczać nie należy. Klucz do zwycięstwa? Pewność siebie za kierownicą i milimetrowa precyzja na trasie. Mały błąd może być brzemienny w skutkach, o czym przekonał się Ott Tanak przed rokiem. Wypadek ostatniego dnia kosztował go mistrzowski tytuł.

Sezon WRC zakończy się w Arabii Saudyjskiej . Impreza z bazą w Dżuddzie to kolejne wielkie motorsportowe wydarzenie organizowane w tym kraju po Rajdzie Dakar, wyścigach F1 oraz Formuły E. Na Bliskim Wschodzie wygra załoga, która najlepiej opanuje sztukę adaptacji. Trasa to mieszanka szybkich szutrowych dróg oraz kamienistych sekcji wystawiających nie tylko technikę jazdy na próbę, ale również wytrzymałość auta, a zwłaszcza opon. A w tle pustynia oraz wybrzeże Morza Czerwonego. Takiego finału w WRC jeszcze nie było!