Wielki finał WRC 2023. Rajd Japonii rozstrzygnie ostatnią niewiadomą

, a tytuł zapewnili sobie po Rajdzie Europy Centralnej, który był rozgrywany w Austrii, Czechach i Niemczech. Rundę wcześniej zespół TOYOTA GAZOO Racing WRT miał zagwarantowany tytuł wśród producentów, co potwierdziło dominację japońskiej marki w trzech ostatnich latach, w tym dwóch w erze hybrydowych rajdówek. Zespół ma jednak poważne zadanie do wykonania - wygrać domowy Rajd Japonii.

, który wówczas żegnał się z koreańskim zespołem. Tegoroczny Rajd Japonii dla Estończyka znów będzie pożegnalnym występem, ale tym razem w barwach M-Sportu (od 2024 roku wraca do Hyundaia). I apetyt na trzecie zwycięstwo w sezonie i pozytywne zakończenie współpracy ma ogromne. Neuville też będzie poważnym kandydatem do zwycięstwa, bo w końcówce sezonu jeździ naprawdę skutecznie - z pięciu ostatnich rajdów trzy kończył na drugim stopniu podium, a jeden wygrał.

Toyota Stadium będzie w tym roku nie tylko miejscem ceremonii startu i mety, ale także areną zmagań zawodników. Pojawią się na nim już w czwartek, a także na koniec zmagań w piątek oraz sobotę i zmierzą się w wyścigach równoległych na oczach tysięcy kibiców. W piątek do przejechania będzie najwięcej, bo aż 135 km. Dwa kolejne dni są zdecydowanie krótsze, ale dodatkową trudnością będzie fakt, że ani w sobotę, ani w niedzielę kierowcy pomiędzy pętlami nie pojawią się na serwisie, a jedynie w strefie zmiany opon. To oznacza, że z usterkami bądź uszkodzeniami będą musieli sobie radzić na własną rękę. A w Japonii o błąd nie jest trudno.

W Rajdzie Japonii pojadą dwie załogi z Polski - Kajetan Kajetanowicz z Maciejem Szczepaniakiem oraz Daniel Chwist z Kamilem Hellerem. Ta pierwsza para wciąż liczy się w walce o tytuł w kategorii WRC2 Challenger - to ostatnia niewiadoma sezonu 2023. Klasyfikacja ta została stworzona dla kierowców prywatnych, czyli startujących bez wsparcia dużych koncernów motoryzacyjnych. O punkty ubiegać się mogą zawodnicy, którzy nigdy wcześniej nie zdobyli żadnego tytułu w mistrzostwach świata za kierownicą auta kategorii Rally2, ani też nie byli nominowani do punktowania przez zespół fabryczny w kategorii WRC.

Przed ostatnią rundą sezonu w klasyfikacji prowadzi Fin Sami Pajari, ale on wystartował już w maksymalnej liczbie imprez w tym sezonie i sprawa tytułu nie jest już wyłącznie w jego rękach. Kajetanowicz zajmuje drugie miejsce ze stratą 10 punktów, więc do zdobycia pucharu potrzebuje trzeciej lokaty w Rajdzie Japonii. Jeśli zajmie miejsce niższe niż trzecie, wtedy istotna będzie też pozycja Nikolaya Gryazina, aktualnie trzeciego w klasyfikacji WRC2 Challenger (22 punkty straty do lidera).

