Z pękniętymi kręgami po zwycięstwo na Rajdzie Kazachstanu

Zwyciężczyni dakarowego etapu nie marnowała czasu od początku startu pokazując, że to ona będzie w tym roku kierowcą do gonienia nie tylko w Kazachstanie, ale w całym sezonie Pucharu Świata FIA Cross Country utrzymują prowadzenie aż do ostatniego etapu Rajdu.

"Drugie miejsce w generalce to dobry wynik, ale po 15 godzinach ścigania zabrakło tylko czterech minut do zwycięstwa, więc to trochę frustrujące. "Wiem, że zrobiłem kilka błędów na początku wyścigu, które kosztowały mnie tą stratę. Czuję się dobrze i już wyczekuję Rajdu Silk Way!"

