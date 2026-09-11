Nie tylko Dakar. Rajd Maroka także jest kultowym rajdem terenowym

Ostatni Rajd Dakar udowodnił, że w motorsporcie trzeba walczyć do ostatnich metrów. Rywalizacja w Arabii Saudyjskiej nie była jedyną, w której rozstrzygnięcie zapadło na ostatnim etapie. W poprzednim Rajdzie Maroka czołówka klasyfikacji generalnej przewróciła się do góry nogami na zaledwie 30-kilometrowym oesie. Wygrał Lucas Moraes, a wielki Nasser Al - Attyah dostał karę czasową, tracąc w dramatycznych okolicznościach szanse na czwarty tytuł mistrza świata z rzędu. Dramaturgia od zawsze towarzyszy saharyjskiej imprezie. Sprawdź, dlaczego Rajd Maroka jest wyjątkowy!

01 Co sprawia, że Rallye du Maroc jest wyjątkowy?

Moraes świętuje zwycięstwo w Maroku © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Po tym jak Rajd Dakar emigrował najpierw do Ameryki Południowej, a potem do Arabii Saudyjskiej, to właśnie Rajd Maroka jest jedyną w kalendarzu mistrzostw świata W2RC rundą rozgrywaną na Saharze. To symboliczne utrzymanie dakarowej tradycji i zachowanie rywalizacji na terenach, gdzie wszystko zaczęło się pół wieku temu.

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Maroko jest nie tylko ostatnią szansą na zdobycie punktów w mistrzostwach świata. Stanowi sentymentalny powrót na saharyjskie wydmy i - co najważniejsze - jest kluczowym testem sportowym przed styczniowym Dakarem. Wszystkie największe ekipy traktują ten sprawdzian bardzo poważnie, co zapewnia rywalizację na najwyższym poziomie.

02 Dowiedz się, co czeka nas w edycji 2026

Bazą 27. edycji Rajdu Maroka będzie Agadir. Słynny port nad Atlantykiem gwarantuje niezapomnianie otoczenie dla załóg i kibiców. W mieście zostanie rozegrany prolog i stąd, 28 września, ponad ćwierć tysiąca maszyn ruszy na podbój Shary.

Nasser Al-Attiyah aż 7 razy wygrywał w Maroku © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

We wtorek, 29 września, karawana ruszy na wschód. Rajdowy biwak stanie w Zagorze. Uczestnicy pokonają dwa tysiące kilometrów, z czego ponad połowę będą stanowić odcinki specjalne. Na metę w pobliżu granicy z Algierią zawodnicy dotrą w sobotę, 2 października.

Zdecydowana większość oesów zostanie rozegrana na dwóch największych polach wydmowych Maroka - ergach Chegaga i Chebbi.

Do rywalizacji przystąpią auta rajdowe najwyższej klasy Ultimate oraz motocykle. W stawce są także ciężarówki, pojazdy klasy Challenger i SSV. Po krótkiej przerwie swoją klasyfikację znów będą miały quady, a nowością - inspirowaną sukcesami w Dakarze - będzie kategoria Classic dla pojazdów zabytkowych.

Czy wiesz, że… Pierwszą imprezą rozegraną na marokańskich bezdrożach był rajd Paryż - Agadir z 1982 roku. Potem zawody zmieniały format i nazwę (długo odbywały się pod szyldem Atlas Rally), a w obecnej formie i pod nazwą Rally du Maroc zawodnicy ścigają się od 2000 roku.

Daniel Sanders wygrał Rallye du Maroc w 2024 roku © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

03 Przez Maroko do Dakaru

Rajd Maroka od lat jest kluczowym testem przed Dakarem, a wygrana na Saharze wielokrotnie stawała się trampoliną do sukcesu w najważniejszej imprezie roku. Wystarczy wspomnieć, że tacy fachowcy, jak Cyril Despres, Sam Sunderland, Matthias Walkner i Daniel Sanders swoje pierwsze zwycięstwa dakarowe odnieśli tuż po triumfach w Maroku.

Nie ma w kalendarzu drugiego rajdu, który tak bardzo zbliżałby się do wyzwań, jakie stawia Dakar. Ogromne wydmy i skomplikowana nawigacja doskonale przygotowują do styczniowej rywalizacji w Arabii Saudyjskiej. Zawodnicy często powtarzają, że jeśli stać cię na sukces w Maroku - możesz wygrać każdy rajd.

04 Wydmy Sahary to idealne miejsce do testowania nowych maszyn

Maroko jest nie tylko decydującym sprawdzianem zawodników. To także wielki test producentów. Żadna sesja treningowa nie zastąpi prawdziwej, tygodniowej rywalizacji na pustyni, dlatego każdy zespół stara się przywieźć na Saharę to, co ma najlepszego i czym planuje zawojować najbliższy Dakar. Trzy miesiące dzielące te imprezy to czas na wprowadzenie ostatnich poprawek.

Dacia Sandrider zadebiutowała w Maroku, a potem wygrała Dakar © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Najlepsze auta ostatnich edycji Dakaru - Peugeot 2008 DKR, Audi RS Q e-tron E2 i Dacia Sandrider - przechodziły swój test bojowy właśnie w Maroku.

05 Skrajnie wyrównana rywalizacja

W 2025 Rajd Maroka był areną szalonej rywalizacji o rajdowe mistrzostwo świata. Moraes przyjechał na finał sezonu z 10-punktową stratą do Nassera, ale opuścił Afrykę z tytułem mistrzowskim. W tej samej edycji Chaleco Lopez wygrał w kategorii pojazdów SSV z przewagą 1 skundy w klasyfikacji generalnej!

Czy wiesz, że… Tylko 13 punktów dzieli trzech czołowych zawodników klasy W2RC Ultimate przed startem najbliższej edycji Rajdu Maroka. Obecny lider, Sébastien Loeb, ma 114 punktów, Nasser Al-Attiyah – 111, a Seth Quintero 101

Rallye du Maroc na przestrzeni lat

Sam Sunderland rides to victory in 2015 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Thumbs up from Matthias Walkner on his way to winning in 2017 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Giniel De Villiers celebrates his victory in 2019 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Stéphane Peterhansel puts his Audi RS Q e-tron E2 through its paces in 2022 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Toby Price checks the roadbook on his way to victory in 2023 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Daniel Sanders celebrates his bike victory in 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb on his way to victory in 2025 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 Stały punkt w kalendarzu Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych

Tylko dwie imprezy w kalendarzu mistrzostw świata były ich eliminacją w każdej z dotychczasowych edycji - to właśnie Rajd Maroka oraz Abu Dhabi Desert Challenge. Już teraz wiemy, że także w przyszłym roku Maroko będzie ostatnim przystankiem serii.

07 Trasa Rallye du Maroc to dzieło dwóch zwycięzców Dakaru

Zwycięzca rajdu Dakar, Luc Alphand, wytyczał trasę Rallye du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Trasę tegorocznej edycji przygotowali najlepsi z możliwych specjaliści - Luc Alphand, który wygrał Dakar wśród kierowców samochodów w 2006 roku oraz pięciokrotny triumfator na motocyklu, Marc Coma. Ich doświadczenie i znajomość pustyni gwarantują niezapomniany rajd!

Trudność rajdu nie może wpływać na bezpieczeństwo zawodników. Coma jest przekonany, że wspólnie z Alphandem przygotowali trasę, która bezlitośnie sprawdzi umiejętności kierowców, ale nie narazi ich na zbędne ryzyko.

„Trasy dla motocykli i samochodów często będą się rozdzielać. Ten system dobrze sprawdził się podczas ostatniego Dakaru. Wytyczając trasy odcinków specjalnych odwiedziliśmy wiele regionów, przez które rajd już przejeżdżał, ale udało nam się znaleźć także kilka nowych lokalizacji. Szukaliśmy piaszczystych odcinków, żeby w miarę możliwości zminimalizować ilość kamieni. Zaproponujemy uczestnikom także sporo bardzo technicznych odcinków, na których będą mogli się wykazać" deklaruje Coma.

Czy wiesz, że… Marc Coma był pilotem Fernanda Alonso podczas Rajdu Dakar 2020. Kiedy dwukrotny mistrz świata Formuły 1 zmierzył się z najtrudniejszym wyścigiem na świecie, to właśnie Coma dołączył do niego jako pilot w ich Toyocie Hilux.

08 Potencjał Maroka zdaje się niewyczerpany

Sébastien Loeb currently leads the World Rally-Raid Championship standings © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Od początku nowego tysiąclecia czterema głównymi ośrodkami rajdowymi były miasta Agadir, Zagora, Erfoud i Fez. Maroko stanowi niemal niewyczerpany pustynny potencjał rajdowy i możemy zakładać, że w kolejnych latach pośle uczestników w nowe obszary tego kraju.

Pustynny charakter rajdu, jego umiejscowienie w kalendarzu (finałowa runda mistrzostw świata) i czarujące przyrodniczo otoczenia sprawiają, że Rajd Maroka jest niepowtarzalny.

Chociaż W2RC odwiedza różne miejsca i stale rozszerza światową geografię rajdową, rozgrywany na Saharze Rally du Maroc niezmiennie pozostaje lokalizacją niezastąpioną!