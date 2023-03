Rajd Meksyku wraca do WRC! Kolejna szansa na rekord

był ostatnią imprezą w czasach przedpandemicznych. De facto ściganie zostało wtedy skrócone o jeden dzień, by ekipy zdołały wrócić do Europy tuż przed globalnych lockdownem. Dwie kolejne edycje meksykańskiej rundy odbyły się bez udziału rajdówek najwyższej klasy, ale w 2023 roku nie zabraknie entuzjastycznych kibiców, szutrowych tras na dużych wysokościach oraz upalnych temperatur meksykańskiego regionu Guanajuato.

Organizatorzy na ten rok przygotowali blisko 316 km odcinków specjalnych i w sumie 23 próby. Zadbano o fanów rajdów, bo aż osiem prób to będą krótkie próby uliczno-sprawnościowe, na których ciężko jest zyskać ogromną przewagę, ale nawet drobny błąd może kosztować szansę na dobry wynik. Oczywiście nie zabraknie też kultowy prób. W piątek kierowcy dwukrotnie zmierzą się z odcinkiem El Chocolate, który w tym roku liczy 29 km, oraz z próbą Las Minas (13,79 km). Ogromnym wyzwaniem będzie niedziela. Zaplanowano na ten dzień tylko cztery próby, ale każda z nich będzie inna, a do tego auto musi przetrwać trudy rywalizacji, bo wizyty w serwisie między odcinkami nie ma. Mało? To w niedzielę kierowcy zmierzą się z najdłuższym, bo aż 36-kilometrowym, odcinkiem Otates.

Organizatorzy na ten rok przygotowali blisko 316 km odcinków specjalnych i w sumie 23 próby. Zadbano o fanów rajdów, bo aż osiem prób to będą krótkie próby uliczno-sprawnościowe, na których ciężko jest zyskać ogromną przewagę, ale nawet drobny błąd może kosztować szansę na dobry wynik. Oczywiście nie zabraknie też kultowy prób. W piątek kierowcy dwukrotnie zmierzą się z odcinkiem El Chocolate, który w tym roku liczy 29 km, oraz z próbą Las Minas (13,79 km). Ogromnym wyzwaniem będzie niedziela. Zaplanowano na ten dzień tylko cztery próby, ale każda z nich będzie inna, a do tego auto musi przetrwać trudy rywalizacji, bo wizyty w serwisie między odcinkami nie ma. Mało? To w niedzielę kierowcy zmierzą się z najdłuższym, bo aż 36-kilometrowym, odcinkiem Otates.

Organizatorzy na ten rok przygotowali blisko 316 km odcinków specjalnych i w sumie 23 próby. Zadbano o fanów rajdów, bo aż osiem prób to będą krótkie próby uliczno-sprawnościowe, na których ciężko jest zyskać ogromną przewagę, ale nawet drobny błąd może kosztować szansę na dobry wynik. Oczywiście nie zabraknie też kultowy prób. W piątek kierowcy dwukrotnie zmierzą się z odcinkiem El Chocolate, który w tym roku liczy 29 km, oraz z próbą Las Minas (13,79 km). Ogromnym wyzwaniem będzie niedziela. Zaplanowano na ten dzień tylko cztery próby, ale każda z nich będzie inna, a do tego auto musi przetrwać trudy rywalizacji, bo wizyty w serwisie między odcinkami nie ma. Mało? To w niedzielę kierowcy zmierzą się z najdłuższym, bo aż 36-kilometrowym, odcinkiem Otates.