Czas na WRC 2021! Ogier po rekord w Monte Carlo?

Ogier lepszy Loeba w Monte Carlo?

Kto zatrzyma Francuza?

Ogier jest nie tylko faworytem do wygrania w Monte Carlo, ale też głównym pretendentem do korony w 2021 roku. Francuz zdominował drugą dekadę XXI wieku, w ostatnich ośmiu sezonach wyjeździł siedem tytułów w trzech różnych autach. Trofeum nie udało mu się zdobyć tylko za kierownicą Citroena. Jego główni rywale od kilku sezonów to aktualny duet z Hyundaia -

Neuville to “Pan drugie miejsce”. Ma na swoim koncie pięć tytułów wicemistrzowskich, talent jest niepodważalny, ale co roku przydarza mu się przynajmniej jeden taki rajd, który niweczy wysiłek poprzednich miesięcy. W 2021 rok wchodzi z nowym pilotem - Nicolasa Gilsoula, który jeździł z nim od 2011 roku, zastąpił Martijn Wydaeghe. Może to zmiana, której potrzebował, by zdobyć tytuł. A co z Elfynem Evansem, czyli wicemistrzem z 2020 roku? W zeszłym roku jego forma była niespodzianką, na pewno znów będzie mocnym kandydatem, ale ten sezon de facto potwierdzi, czy w normalnej walce, o ile taka będzie możliwa, jest w stanie się utrzymać w czołówce.

Latvala w nowej roli

Latvala był partnerem Francuza w czasach, gdy obaj reprezentowali Volkswagena. I sromotnie rywalizację o prymat w zespole i na trasach przegrał. Teraz o rywalizacji nie ma mowy, a nowy etap tej rywalizacji wygląda obiecująco. “On jest siedmiokrotnym mistrzem świata, wie jak zdobyć tytuł. Nie będę mu mówił, co ma robić. Ja postaram się zrobić wszystko, by zespół dobrze pracował, samochód się rozwijał i był niezawodny, a problemy nas omijały. To moje zadanie” - powiedział Latvala.

Najkrótsza trasa Rajdu Monte Carlo

W piątek do przejechania jest aż 105 km podzielonych na pięć prób. Kierowcy na trasie pojawia się już o 6:10, czyli grubo przed świtem. Podobna pobudka czeka ich dzień później, gdy ruszą do trzech oesów. Finał rajdu w niedzielę - cztery próby, w tym tzw. Power Stage na oesie Briançonnet - Entrevaux o długości 14,31 km, na którym do zdobycia będą dodatkowe punkty.

Oponowa loteria