Rajd Monte Carlo 2022: WRC rusza w nieznane

Rajd Monte Carlo 2022, czyli zagadka

Tegoroczny Rajd Monte Carlo jest jedną wielką zagadką. Wszystko za sprawą debiutu zupełnie nowych rajdówek Rally1 . Hybrydowe układy napędowe, ponad 500 KM mocy, uproszczona aerodynamika i elementy przeniesienia napędu, a wszystko w oparciu o nowe podwozia i klatki bezpieczeństwa - to najkrótsza charakterystyka nowych konstrukcji. Na alpejskich drogach przekonamy się, który zespół - Toyota , Hyundai czy M-Sport , najlepiej odnalazł się w realiach nowego regulaminu technicznego oraz którzy kierowcy najlepiej potrafią wykorzystać potencjał zupełnie nowych rajdówek, a także wykorzystać atuty hybrydowego napędu.

Ogier i Loeb, czyli rekordziści bez presji

Będzie to 90. Rajd Monte Carlo w historii, a na starcie zobaczymy dwóch zawodników, którzy wygrali najwięcej razy tę imprezę - Sebastien Ogier to dziewięciokrotny triumfator, a Sebastien Loeb wygrywał ten rajd osiem razy. Z kolei, pod względem tytułów mistrzowskich to Loeb jest liderem z dziewięcioma trofeami. Ogier wywalczył o jedno mistrzostwo mniej.

Dla obu tegoroczne Monte Carlo będzie nieco inne niż poprzednie. Obaj pojadą bez szczególnej presji. Ogier w tym sezonie startuje tylko w wybranych imprezach, nie walczy o dziewiąty tytuł mistrza świata, a do tego pojedzie z nowym pilotem Benjaminem Villasem. No i nową Toyotą GR Yaris Rally1. Ale to wciąż faworyt numer jeden do zwycięstwa w Monte Carlo. W końcu to drogi na których się wychował.

Najlepsze momenty – Rajd Monte Carlo 2021

Loeb jest skupiony na rajdach cross-country. Styczeń zaczął od wywalczenia drugiego miejsca w Rajdzie Dakar, a następnie wsiadł w samolot i od niedzieli przygotowywał się do jazdy za kierownicą Pumy Rally1. Na jego prawym fotelu też zaszła zmiana - trasę po raz pierwszy dyktować będzie mu Isabelle Galmiche. Loeb w rajdówce najwyższej kategorii pojedzie po raz pierwszy po blisko dwuletniej przerwie. Za cel stawia sobie nawiązanie walki z czołówką i frajdę z jazdy.

Kto pretendentem do tytułu?

Połowiczna emerytura Ogiera sprawia, że walka o mistrzowski tytuł jest sprawą otwartą. Faworytów wskazać jest jednak piekielnie trudno, bo jeszcze ani razu nie widzieliśmy nowych rajdówek Rally1 w akcji. Trudno powiedzieć, kto najlepiej przygotował się do nowej ery w mistrzostwach świata.

Toyota Gazoo Racing przed rokiem zgarnęła wszystko - tytuły kierowców, pilotów i producentów. I to ten zespół wydaje się być faworytem. Liderem będzie Elfyn Evans, który w dwóch poprzednich sezonach kończył jako wicemistrz świata. Ten sezon da odpowiedź, czy stać go na seryjne wygrywanie imprez i minimalizowanie wpadek - to warunek konieczny, by myśleć o tytule. Brytyjczyka mocno naciskał na pewno będzie jego zespołowy kolega Kalle Rovanpera , który w błyskawicznym tempie czyni postępy i ma szansę stać się najmłodszym rajdowym mistrzem świata w historii. Już w zeszłym roku Fin trafił na listę wszech czasów, wygrywając jako najmłodszy kierowca w historii rundę WRC. W swoim trzecim sezonie na najwyższym szczeblu apetyt ma z pewnością jeszcze większy, ale i odpowiedzialność też - w końcu jest jednym z dwóch kierowców, którzy mają przejechać wszystkie 13 rund.

M - Sport Ford Puma Hybrid Rally1 WRC na sezon 2022 © Red Bull Content Pool Hybrydowa Toyota GR Yaris Rally1 WRC na sezon 2022 © Red Bull Content Pool Hybrydowy Hyundai i20 N Rally1 WRC na sezon 2022 © Red Bull Content Pool

Hyundai jako ostatni ruszył z przygotowaniami do sezonu i testami i20 Rally1. Do tego, z zespołu nagle odszedł jego szef Andrea Adamo i wciąż nie wiadomo, kto jest liderem - Thierry Neuville czy Ott Tanak . W Monte Carlo Belg zawsze imponował tempem. Wygrał tu w 2020 roku, w ostatnich trzech edycjach zawsze był na podium i teraz na pewno jest w gronie faworytów. Tanak, mistrz świata z 2019 roku, za kierownicą Hyundaia już tak nie błyszczał jak w Toyocie, ale nowe auto daje nowe możliwości. W trzecim i20 Rally1 będą zmieniać się Oliver Solberg i Dani Sordo.

M-Sport jako pierwszy ruszył z intensywnym programem testowym i od lat słynie z niemal modelowego interpretowania przepisów, co przy regulaminowej rewolucji powinno być ich atutem. Liderem zespołu będzie Craig Breen, który po raz pierwszy w karierze dostał fotel w aucie najwyższej klasy aż na dwa sezony. I choć trudno w nim widzieć faworyta numer jeden, to tempo, które prezentował w ostatnich latach za kierownicą Citroena i Hyundaia pozwala postawić go w roli czarnego konia całego sezonu. Gus Greensmith i Adrien Fourmaux będą go wspierać, ale przede wszystkim mają zbierać jak najwięcej doświadczeń i przywozić jak najwięcej punktów dla zespołu.

Panorama Monte Carlo, gdzie co roku rusza sezon WRC © Red Bull Content Pool

95 procent nowej trasy

Trudno jest wskazać to, co w Rajdzie Monte Carlo przychodzi łatwo. Asfaltowe drogi we francuskich Alpach to gwarancja zmiennej pogody, która sprawia, że dobór ogumienia przypomina bęben maszyny losującej. Na dystansie jednego odcinka kierowcy mogą się mierzyć z suchą i przyczepną drogą, by po chwili wpaść w śnieg lub lód, a zakończyć go po mokrym. W tym roku aura ma być stabilna, a rajd w miarę suchy, ale zawodnicy powinni zachować czujność.

Do pokonania jest 296 km podzielonych na 17 odcinków specjalnych . Zaplanowano cztery dni rywalizacji, a utrudnieniem jest fakt, że pomiędzy pętlami załogi tylko zmieniają opony w wyznaczonej strefie. Wizyty u mechaników w serwisie zlokalizowanym w marinie w Monako, gdzie wiosną znajdują się garaże zespołów F1, przewidziano tylko na koniec dnia. Do tego, aż 95 procent trasy w porównaniu z ubiegłym rokiem jest nowe.

Rajd Monte Carlo to góry, śnieg, słońce i morze, istny tygiel © Red Bull Content Pool

Rajd zacznie się w czwartek i od razu z grubej rury, bo nowe rajdówki Rally1 będą się mierzyć z legendarną Col de Turini i to po zmroku. W piątek zaplanowano blisko 98 km odcinków specjalnych na terenie Parku Narodowego Mercantour, a w sobotę podobny dystans w Alpach Górnej Prowansji, gdzie zmierzą się ze skróconą wersją kultowej próby Sisteron. Finałowy dzień zmagań to powrót do Alp Nadmorski i aż 67 km. Ostatni odcinek rajdu - Briançonnet / Entrevaux, będzie rozgrywany na zasadach Power Stage’u, czyli pięciu najszybszych kierowców na tej próbie otrzyma dodatkowe punkty.