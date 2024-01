Rajd Monte Carlo 2024. Jakie będzie nowe rozdanie w WRC?

Cały sezon WRC możesz śledzić w Red Bull TV. Od piątku do niedzieli, o godz. 22:00 czekają na Ciebie najważniejsze wydarzenia Rajdu Monte Carlo!

Na ten styczniowy czas fani rajdów czekają przez cały rok. Rajd Monte Carlo to nie tylko kultowa i legendarna impreza. To także znak, że znów startuje emocjonująca walka o tytuł mistrza świata. Sezon 2024 to 13 przystanków, w tym bardzo ważny dla nas Rajd Polski (27-30 czerwca), który po siedmioletniej przerwie wraca do czempionatu. Zimowa przerwa obfitowała przetasowania w zespołach, które można podsumować jednym zdaniem - będziemy mieć w 2024 roku nowego mistrza świata!

Kontrowersyjny system punktowy w WRC w sezonie 2024

Nowy mistrz świata będzie wyłoniony przy pomocy zupełnie nowego i, zarazem, mocno dyskusyjnego systemu punktowego. Kierowcy i przedstawiciele zespołów na zmiany zareagowali w zdecydowanej większości zdziwieniem i niezrozumieniem, a sprawa okazuje się na tyle kontrowersyjna, że sama FIA nie wyklucza, że się z niego wycofa. Ale od początku.

Zobacz też:

2 min Kalle Rovanperä w końcu zdobywa prawo jazdy! Zobacz, jak 17-letni Kalle Rovanperä zdobywa prawo jazdy.

Do tej pory było tak - punkty otrzymywało 10 najlepszych zawodników na koniec rajdu, a bonusowe punkty zyskiwało pięciu najszybszych kierowców na ostatnim odcinku specjalnym, czyli tzw. Power Stage’u. Według nowego regulaminu punkty będą przyznawane aż trzykrotnie. Po zakończeniu sobotnich odcinków specjalnych czołowa dziesiątka zostanie wynagrodzona, a najszybsza załoga dostanie 18 punktów. Siedmiu najszybszych kierowców biorąc pod uwagę tylko niedzielne oesy dostanie punkty, a pięciu, którzy uzyskają najlepszy czas na Power Stage’u może liczyć na dotychczasowy bonus.

Brzmi skomplikowanie. Co ważne, nowa koncepcja punktacji nie wpływa na to, kto wygra rajd - zwycięzcą zostanie ten, kto uzyska najlepszy czas po przeprowadzeniu wszystkich odcinków specjalnych. Ale ingeruje znacząco w to, kto zostanie mistrzem świata. Zwycięstwa w poszczególnych rundach “ważą” mniej”, system wyciąga też rękę do kierowców, którzy wrócą do rywalizacji po wypadku czy awarii i, choć nie liczą się w walce o zwycięstwo, mogą zabrać do domu całkiem pokaźną liczbę punktów. Rajd Monte Carlo da pierwsze odpowiedzi, jak ten system punktowy się sprawdza, jaką rolę odegrają polecenia zespołowe i czy to jest zmiana na lepsze, czy gorsze.

Erik Cais bierze udział w Rajdzie Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Prawda o Elfynie Evansie

Czarne malowanie GR Yarisa Rally1 to nie jest największa i najbardziej sensacyjna zmiana w zespole Toyoty przed sezonem 2024. Kalle Rovanperä ma już w swoim CV dwa tytuły mistrza świata, jest najmłodszym zawodnikiem, który tego dokonał, ale 23-latek postanowił nieco zwolnić. W 2024 roku wystąpi tylko w wybranych rundach - po raz pierwszy zobaczymy go w Szwecji, a starty w WRC zapewne będzie dzielił z jazdą w drifcie, gdzie także radzi sobie całkiem nieźle. Sébastien Ogier to kolejny z kierowców jeżdżących na pół etatu - ośmiokrotny mistrz świata zacznie od domowego dla siebie Rajdu Monte Carlo, a potem… zobaczymy. Po decyzji Rovanpery liderem zespołu i zarazem pretendentem do tytułu został Elfyn Evans. Walijczyk trzykrotnie był numerem dwa na koniec sezonu - dwa razy przegrał z Ogierem, raz z młodym Finem, ale teraz dostał szansę sprawdzenia się w roli faworyta. Obok niego cały sezon przejedzie Takamoto Katsuta, który celuje w pierwsze zwycięstwo w rajdzie WRC w karierze.

Takamoto Katsuta w akcji podczas Rajdu Monte-Carlo 2022 © Janus Ree / Red Bull Content Pool

Hyundai na musiku

Hyundai świętuje 10. rocznica powrotu do WRC i chce to wydarzenie uświetnić zdobyciem pełnej puli. Choć zespół ma już tytuły w kategorii producentów (2019, 2020), to na mistrzostwo świata kierowców wciąż czeka. Cyril Abiteboul, który od tego roku jest nie tylko szefem rajdowego zespołu, ale też prezesem Hyundai Motorsport, zrobił wszystko, by ta sytuacja się zmieniła. Bo jak nie teraz, to kiedy? Przy roszadach u głównego rywala szanse na sukces rosną. By je dodatkowo zwiększyć do zespołu ściągnięto ponownie Otta Tänaka, który ma znów utworzyć piekielnie skuteczny duet z Thierrym Neuvillem. W trzecim aucie nominowanym do zdobywania będą się zmieniać Dani Sordo, który w zespole jest od dekady, Esapekka Lappi, który poprosił o mniejszą liczbę startów, oraz Andreas Mikkelsen, czyli aktualny mistrz świata WRC2 oraz były kierowca fabryczny Volkswagena, Citroena i… Hyundaia. To naprawdę mocna ekipa.

Ott Tänak, powracający do M-Sportu, zajął 5. miejsce w 2023 © redbullcontentpool.com

M-Sport wychowuje

“Od chwili powstania M-Sport dawał szansę utalentowanym kierowcom, by sprawdzili się i zdobyli doświadczenie na najwyższym poziomie WRC” - czytamy w komunikacie zespołu, w którym ogłoszono, że Adrien Fourmaux oraz Grégoire Munster będą kierowcami tej ekipy na pełen etat w sezonie 2024. Po odejściu Otta Tänaka powrócono do koncepcji szlifowania diamentów. M-Sport postanowił dać drugą szansę Fourmaux, który już dwa lata temu Fordem Pumą Rally1, bez większych sukcesów, startował w jego barwach. Francuz obiecujące epizody przeplatał z dość poważnymi wpadkami, dlatego w zeszłym roku został zdegradowany do WRC2. Przed laty M-Sport podobnie postąpił z Elfynem Evansem, który później dołączył do grona pretendentów do tytułu i trzykrotnie został wicemistrzem świata. Czy tak będzie i tym razem? Wiele zależy od tego, czy Fourmaux sprawdzi się w roli lidera. Tym bardziej, że jego partner to niemal kompletny żółtodziób na najwyższym poziomie. Belg startujący z luksemburską licencją autem Rally1 przejechał do tej pory dwa rajdy.

Rajd Monte Carlo © [unknown]

Ogier po zwycięstwo nr 10

Najbardziej nieprzewidywalna runda. I najbardziej wyczekiwana. Rajd Monte Carlo to prawdziwa perła w kalendarzu WRC. Wszystko zacznie się pod słynnym kasynem w Monte Carlo, załogi pojawią się na trasach prowadzących m.in przez kultową przełęcz Col de Turini, a puchary najlepszym rozda książe Albert. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się 70 załóg, które będą rywalizować na 17 odcinkach specjalnych o długości 324 km. Asfaltowe drogi we francuskich Alpach są ogromnym wyzwaniem ze względu na zmienną, zimową pogodę, która komplikuje dobór najlepszego ogumienia. Tam często okazuje się, że najważniejszą umiejętnością jest jechać powoli tak szybko jak to możliwe. Powód? Na dystansie jednego odcinka kierowcy mogą spodziewać się śniegu, lodu, mokrej nawierzchni i kompletnie suchych sekcji.

Do rywalizacji zgłosiło się 70 załóg. Faworytem tegorocznej edycji jest oczywiście Ogier. 40-letni Francuz jest specjalistą od imprezy, która rozgrywana jest w jego rodzinnych stronach. Do tej pory wygrywał imprezę dziewięciokrotnie i ma wielki apetyt na triumf nr 10. Jego najgroźniejsi rywale to oczywiście duet z Hyundaia - Neuville i Tänak. Wygrana kogokolwiek spoza tej trójki byłaby sensacją na miarę zwycięstwa Piero Liattiego w 1997 roku.