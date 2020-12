Śledź finał sezonu WRC w “Świątyni Prędkości” w Red Bull TV!

Nie było chyba osoby, która przed sezonem wytypowałaby, że to

przed ostatnią rundą mistrzostw świata będzie najbliżej mistrzowskiego tytułu. Wielka Brytania czeka od 2001 roku i Richarda Burnsa na swojego czempiona. Evans w tym roku wsiadł w nowe auto, wygrał dwa rajdy, a przed Rajdem Monzy ma 14 punktów przewagi nad

, czyli mistrzem już sześciokrotnym. Matematyczne szanse na tytuł mają jeszcze reprezentujący Hyundaia

Thierry Neuville

i

Ott Tanak

. Pierwszy traci 24 punkty do Evansa, a drugi aż 28. Tylko niesamowity zbieg okoliczności może otworzyć im drogę do mistrzostwa. W ostatniej rundzie sezonu do wzięcia jest maksymalnie 30 punktów.