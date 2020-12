Dramaturgia w Rajdzie Monzy! Sebastien Ogier wyrywa mistrzostwo świata WRC!

Sebastien Ogier mistrzem świata WRC po raz siódmy!

Sebastien Ogier rozpoczynał Rajd Monzy z 14-punktową stratą do liderującego Evansa i z nadziejami na to, by w debiucie za kierownicą Toyoty pomóc jej w sięgnięciu po mistrzostwo konstruktorów. Przed startem Hyundai prowadził o 7 punktów. W piątek i sobotę rano Ogier ostro walczył o prowadzenie w rajdzie z Danim Sordo , ostatecznie wychodząc na prowadzenie po OS9 i systematycznie zwiększając przewagę. Po błędzie Evansa, Francuz musiał już tylko uważać, by nie pójść w ślady Brytyjczyka. "Jak na razie mamy 14 punktów straty w tabeli, więc przede wszystkim musimy dojechać do mety" – mówił po wypadu Elfyna.