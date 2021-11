Ogier vs Evans – wymiana ciosów na Monzy

. Teraz to właśnie Francuz bronił aż 17-punktowej zaliczki. Już nie raz przekonaliśmy się jednak, że w rajdach nie ma nic pewnego.

Przed rokiem, jadąc na Monzę to Brytyjczyk był liderem mistrzostw świata z przewagą 14 punktów. Prosty błąd sprawił jednak, że

. Kolejne przystanki WRC to co prawda brak Seba na podium, ale jednocześnie finiszował on nie gorzej, niż na piątej lokacie. Kolejny tytuł przypieczętował w mistrzowskim stylu – wygrywając w Rajdzie Monzy.

oraz wracającym do kalendarza

Rajd Monzy to koniec także aktualnej generacji rajdówek WRC, które od przyszłego roku ustąpią miejsca nowej kategorii Rally1. W niej ścigać się będą samochody z napędem hybrydowym. Przez ostatnie dwa lata górą w walce producentów był Hyundai, dlatego tegoroczny triumf Toyoty – pierwszy od 2018 roku – smakuje jeszcze lepiej.

Rajd Monzy to koniec także aktualnej generacji rajdówek WRC, które od przyszłego roku ustąpią miejsca nowej kategorii Rally1. W niej ścigać się będą samochody z napędem hybrydowym. Przez ostatnie dwa lata górą w walce producentów był Hyundai, dlatego tegoroczny triumf Toyoty – pierwszy od 2018 roku – smakuje jeszcze lepiej.

Rajd Monzy to koniec także aktualnej generacji rajdówek WRC, które od przyszłego roku ustąpią miejsca nowej kategorii Rally1. W niej ścigać się będą samochody z napędem hybrydowym. Przez ostatnie dwa lata górą w walce producentów był Hyundai, dlatego tegoroczny triumf Toyoty – pierwszy od 2018 roku – smakuje jeszcze lepiej.