Błażusiak zaprasza na wyścigi SuperEnduro na Rajdzie Polski w Mikołajkach!

, to również...

to jednak nie tylko zmagania o punkty

to zdecydowanie jeden z najbardziej widowiskowych przystanków w rajdowych kalendarzach. Szybkie szutrowe odcinki specjalne, nafaszerowane otwartymi zakrętami, dużymi hopkami i ciasnymi szykanami wymagają od kierowców bardzo brawurowej jazdy. A to kibice uwielbiają najbardziej.

Dla najlepszych w branży wielkie głazy, potężne drewniane belki i hopki to jednak chleb powszedni.

Spektakularne wyścigi SuperEnduro zaplanowane na 13 i 14 czerwca (piątek i sobota) o godzinie 16:30 będzie mógł zobaczyć każdy, bo wstęp do Rally Fan Park na strefie ORLEN OIL w Mikołakach⁠ jest bezpłatny.

Spektakularne wyścigi SuperEnduro zaplanowane na 13 i 14 czerwca (piątek i sobota) o godzinie 16:30 będzie mógł zobaczyć każdy, bo wstęp do Rally Fan Park na strefie ORLEN OIL w Mikołakach⁠ jest bezpłatny.

Spektakularne wyścigi SuperEnduro zaplanowane na 13 i 14 czerwca (piątek i sobota) o godzinie 16:30 będzie mógł zobaczyć każdy, bo wstęp do Rally Fan Park na strefie ORLEN OIL w Mikołakach⁠ jest bezpłatny.