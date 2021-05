WRC: Czas na Rajd Portugalii i legendarną Fafe!

Rajd Portugalii to jedna z najstarszych i najbardziej lubianych imprez, która wraca po rocznej przerwie do kalendarza WRC. Charakteryzuje się szybkimi i technicznymi trasami po szutrowych drogach, które z początku są miękkie i piaszczyste, ale podczas drugiej pętli potrafią pokazać swoje dziurawe i kamieniste oblicze. Często zespoły decydują się na delikatne podniesienie zawieszenia aut przed drugim przejazdem, by ochronić podwozie przed zniszczeniem. Wyzwaniem jest też dobór odpowiedniej mieszanki opon. W tym roku to szczególna zagadka, bo wszyscy w WRC wciąż uczą się optymalnego wykorzystania ogumienia Pirelli - włoska firma od tego roku jest oficjalnym partnerem cyklu.