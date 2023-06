Rajd Safari to wyzwanie jak żadne inne w WRC. Śledź zmagania w Red Bull TV

Rajd Safari to wręcz synonim nieprzewidywalności. Zdarzyć się może naprawdę wszystko. Choć rajdówki WRC na tych trasach będą ścigać się trzeci rok z rzędu, to nikt nie może powiedzieć, że wie na 100 procent, co go może czekać. Choć to nie jest już wyprawa w nieznane jak w XX wieku, ale rajd stworzony według prawideł WRC, to kamieniste, wyboiste, a czasami błotniste szutrowe drogi stanowią wyzwanie jak żadne inne w kalendarzu, które najpierw trzeba przetrwać, a dopiero potem myśleć o wyniku. Kierowcy czasem muszą poruszać się niczym na paluszkach, by nie uszkodzić auta i mieć szansę dojechać do mety.