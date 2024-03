Kto przetrwa Rajd Safari w Kenii? To może być najbardziej wymagająca edycja

Sezon 2024 rozpoczął się tradycyjnie od wyzwań w temperaturach bliskich zera lub wręcz poniżej, a w tych warunkach najlepiej radzili sobie kierowcy Hyundaia. Zdradliwy Rajd Monte Carlo padł łupem Thierry’ego Neuville’a , a śnieżny Rajd Szwecji wygrał Esapekka Lappi . To Belg jest liderem światowego czempionatu i to jemu przyjdzie rola tego, który będzie otwierał trasy w Rajdzie Safari. Od pogody zależy, czy będzie mu łatwiej, czy trudniej.

Deszcz rozda karty w Rajdzie Safari?

Imprezę w Kenii w tym roku przeniesiono z miesięcy letnich na wczesną wiosnę. To powrót Rajdu Safari na swoje legendarne miejsce w harmonogramie cyklu. Przełom marca i kwietnia to przez lata był synonim afrykańskiego wyzwania i jeden z powodów, dla których ta runda obrosła taką legendą. Wszystko przez porę deszczową, która potrafi zmienić szutrowe drogi w błotniste przeprawy. I wiele wskazuje na to, że tegoroczna edycja może być dla kierowców najtrudniejszą od powrotu Rajdu Safari do WRC w 2021 roku.

5 min Rajd Safari w Kenii: Wyjątkowe wyzwanie Sprawdź, dlaczego Rajd Safari w Kenii jest tak wyjątkowy.

Kilka dni przed rajdem region, w którym zaplanowano odcinki specjalne był skąpany w deszczu. Co to oznacza, przekonali się kierowcy i piloci podczas zapoznania z trasą. Wielu z nich nie było w stanie przejechać prób za kierownicą cywilnych, ale dostosowanych do tego zadania autach. Czy poradzą sobie z tym rajdówki? Żeby zmniejszyć ryzyko usterki możemy spodziewać się samochodów ze dodatkowymi wlotami powietrza - tzw. snorkel pomaga dostarczyć powietrze do silnika i uniknąć zalania jednostki napędowej.

“Gdy pada deszcz, drogi robią się niesamowicie śliskie i naprawdę trudno pokonuje się odcinki specjalne. Trzeba wiele cierpliwości. Wygra tutaj najmądrzejszy, niekoniecznie najszybszy” - uważa Jari-Matti Latvala , szef rajdowego zespołu Toyoty. Ta marka zdominowała Rajd Safari, wygrywając trzy ostatnie edycje w sposób bezapelacyjny - tylko w 2021 roku na podium znaleźli się reprezentanci innego zespołu. Deklasacja.

Kto faworytem Rajdu Safari?

W tegorocznej edycji barw Toyoty będą bronić Elfyn Evans , który jest drugi w mistrzostwach świata, Takamoto Katsuta oraz Kalle Rovanperä, czyli zwycięzca edycji 2022. Młody Fin startuje w tym roku w wybranych rundach. Zaczął w Szwecji, gdzie prowadził w rajdzie, ale stracił szansę na zwycięstwo, bo przeszarżował i rozbił auto. Chęć na zwycięstwo w Kenii będzie ogromna, tym bardziej, że Rovanperä na wygraną w WRC czeka już od sześciu miesięcy.

Rajd Safari powie też prawdę o sile Hyundaia. Neuville wydaje się jednym z faworytów, ale to od pogody zależy, czy jego pierwsza pozycja startowa okaże się atutem, czy kulą u nogi. Ott Tänak na razie mierzy się z koszmarami po powrocie do Hyundaia - w Monte Carlo nawalił mu silnik, w Szwecji to Estończyk popełnił błąd, wypadając z trasy w trakcie walki o zwycięstwo. Tänak bardzo potrzebuje dużej zdobyczy punktowej w Kenii, by walka o mistrzostwo świata nie zakończyła się dla niego przedwcześnie. Zadanie Lappiego jest proste - zdobyć jak najwięcej punktów dla zespołu.

Rajd Safari 2022 - oglądaj w Red Bull TV © Red Bull Content Pool

W zespole M-Sport panuje spokój. Choć Adrien Fourmaux osiągnął w Szwecji swój najlepszy wynik w karierze (był trzeci), w Kenii liczy się tylko, by ukończyć rajd na jak najwyższej pozycji i przywieźć jak najwięcej punktów. Gregoire Munster cel ma jeden - zdobyć jak najwięcej doświadczenia i doprowadzić auto do mety w jednym kawałku. W Rajdzie Safari zobaczymy też Jourdana Serderidisa, ale trudno oczekiwać, by 60-latek, który uznawany jest za “maskotkę cyklu”, liczył się w walce o podium.

Na trasach Rajdu Safari zobaczymy też załogi z Polski. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozpoczynają obronę tytułów w kategori WRC2 Challenger, ale będą też mierzyć się z mocną stawką aut w WRC2. Z kolei Daniel Chwist i Kamil Heller zwrócili uwagę już przed startem imprezy poprzez absolutnie fantastyczne malowanie ich Skody Fabbi Rally2, która na bokach ma kenijski krajobraz.

370 km po kenijskich bezdrożach

Błoto, kamienie, fesz fesz, piasek i wymagające wodne przełomy - tym charakteryzują się trasy Rajdu Safari. Do tego dzikie zwierzęta, które potrafią wtargnąć na drogę, czy trasy pozarastane krzakami. No i wspomniany wcześniej deszcz oraz nawet 30-stopniowe upały. Zawodnicy muszą być gotowi na wszystko, bo impreza premiuje tych najbardziej niezłomnych. Choć to jeden z aż ośmiu rajdów szutrowych kierowcy muszą zapomnieć o wciskaniu gazu do deski jak w Finlandii. Auta mają szutrowe zawieszenie, które zostało jeszcze dodatkowo podniesione, żeby uchronić podwozie przed uszkodzeniami, co na pewno wpływa też na prowadzenie auta.

Tegoroczna trasa liczy blisko 370 km , które podzielono na 18 odcinków specjalnych . Rywalizacja zacznie się w czwartek od pokazowej próby Kasarani, a w kolejnych dniach załogi zmierzą się z prawdziwym kenijskim wyzwaniem. 132 km w samochodach w piątek, 161 km w sobotę i niedziela, na którą zaplanowano sześć oesów o długości 74 km.