Rajd Sardynii wyłoni mistrza WRC 2020? Oglądaj na Red Bull TV!

Evans mistrzem już na Sardynii?

Elfyn Evans niespodziewanie jest najbliżej tytułu mistrza świata. Dzięki zwycięstwom w Szwecji i Turcji ma 19 punktów przewagi nad Sebastienem Ogierem, a także 27 punktów więcej od Otta Tanaka i Kalle Rovanpery i 32 punkty więcej niż Thierry Neuville. Możliwe jest, że Brytyjczyk już na Sardynii będzie cieszył się z tytułu. Co musi się stać? Po pierwsze, do kalendarza WRC nie może zostać dodana już żadna inna runda (plotkuje się o tym, że sezon zakończy Monza Rally Show na początku grudnia). Po drugie, Evans musi zdobyć 12 punktów więcej od Ogiera, a także po cztery punkty więcej od Tanaka i Rovanpery, a Neuville nie może odrobić do niego więcej niż dwóch punktów.

Elfyn Evans ahead of Saturday's largely snow-free stages at Rally Sweden

Trzy dni po szutrze

