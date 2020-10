Rajd Sardynii 2020: Sordo triumfuje, Evans o krok od tytułu

Bezbłędny Dani Sordo

Dani Sordo na Sardynii nie miał łatwego zadania – to był jego pierwszy od pół roku rajd. Hiszpan objął jednak prowadzenie już w piątek i jak się okazało – nie oddał go do samej mety. Tym samym 37-latek wygrał swój trzeci rajd

To wyjątkowe miejsce, a my – jako cały zespół – świetnie się spisaliśmy. Nie jestem do końca zadowolony z mojego niedzielnego tempa, bo dzień rozpoczęliśmy z dużą przewagą, a na finiszu wyniosła ona zaledwie kilka sekund.

Sekunda decyduje o drugim miejscu