Rajd Sardynii WRC. Ogier chce rekordu, Rovanpera chce przetrwać

Rajd Sardynii 2023 Wąskie szutrowe dróżki plus palące słońce to będzie prawdziwy sprawdzian dla kierowców i ich rajdówek podczas Rajdu Sardynii. Jak poradzi sobie elita WRC w rajdowym klasyku na włoskiej wyspie?

Po raz 20. najlepsi kierowcy rajdowi świata będą rywalizować na szutrowych drogach włoskiej wyspy. Szybkie i wąskie trasy, nawierzchnia pełna dziur i kamieni, do tego wąskie pobocza pełne krzaków, drzew i głazów, które nie dają zbyt wielkiego marginesu na błąd - to charakterystyka szóstej rundy sezonu 2023. To rajd, który jest wyzwaniem zarówno na trasie, jak i w serwisie, bo drogi potrafią mocno dać w kość samochodom, a mechanicy mają pełne ręce roboty przy usuwaniu uszkodzeń. Pogoda też nie ułatwia sprawy - początek lata oznacza, że temperatury często przekraczają 30 stopni Celsjusza, co jest sprawdzianem wytrzymałości załóg, ale też układów chłodzenia w rajdówkach.