Sebastien Ogier z niespodziewanym zwycięstwiem w Rajdzie Sardynii

Głównym faworytem do triumfu na Sardynii, jeszcze przed rozpoczęciem rajdu, zdawał się być Dani Sordo. To on wygrywał na włoskich trasach podczas dwóch ostatnich wizyt. Po pierwszych przejazdach Hiszpan był trzeci, ale podobnie jak Evans, także i on odpadł w sobotę. Na OS15 Sordo w pewnym momencie pojechał za szeroko i uderzył w ukryty w trawie głaz. Jego Hyundai zatrzymał się na boku z uszkodzonym zawieszeniem – o kontynuacji jazdy nie mogło być mowy. Dani wrócił jednak na Power Stage i sięgnął po symboliczny punkt.