Rajd Szwecji WRC: Gdzie ten śnieg?! Będzie niespodzianka?

Codzienne transmisje z Rajdu Szwecji w Red Bull TV od piątku do niedzieli o godz. 22 . W sobotę o godz. 15 transmisja na żywo z liczącej niespełna 3 km próby Torsby Sprint 2.

Rajd Szwecji po śniegu, po szutrze czy po błocie?

W 2016 roku odwołano aż osiem odcinków specjalnych Rajdu Szwecji jeszcze przed startem imprezy z powodu braku śniegu. Z rozgrywania kolejnego zrezygnowano w trakcie trwania rajdu. Zamiast 331 km kierowcy pokonali nieco ponad 220. W tym roku ten “rekord” zostanie pobity. Dzień przed startem rywalizacji w harmonogramie rajdu ostało się pięć prób przejeżdżanych dwukrotnie o łącznej długości niespełna 170 km . Powód? Brak śniegu w jedynym prawdziwie zimowym rajdzie w kalendarzu.

Co ciekawe, narzekań na sytuację jest niewiele. W parku serwisowym kierowcy, piloci, szefowie zespołów i dziennikarze chwalą organizatorów rajdu za to, jak radzą sobie z pogodową anomalią i wspierają w walce o to, by rajd był jak najciekawszy a zarazem bezpieczny dla załóg i kibiców, a ścigania było jak najwięcej.

Rajd Szwecji - zobacz, jak wygląda, gdy jest śnieg

Zazwyczaj zapowiadaliśmy tę imprezę jako zimowe Grand Prix, gdzie opony z tzw. długim kolcem sprawiają, że auto trzyma się drogi jak przyklejone, a wysokie śnieżne bandy wytyczają drogę. W tym roku śniegu będzie jak na lekarstwo. Czeka nas impreza szutrowa lub błotnista - to zależy od tego, czy będzie mróz, czy nie. W środę powiało odrobiną optymizmu, bo na norwesko-szwedzkim pograniczu sypnęło nieco śniegiem, a temperatura spadła poniżej ośmiu stopni Celsjusza. To sprawia, że odcinki specjalne mają szansę przetrwać do soboty, ale nie wiadomo, jak przetrwają przejazd 50 rajdówek. Organizatorzy zapewnili dodatkowe strefy zmiany opon, by zawodnicy nie musieli obawiać się jazdy na oponach, z których powypadają kolce. Ale i tak odpowiednie dbanie o koła będzie jednym z wyzwań dla załóg.

Rajd Szwecji bez faworyta?

Krótki rajd i niepewna pogoda sprawiają, że trudno mówić tu o wielkich faworytach do zwycięstwa. Thierry Neuville, lider mistrzostw świata po Rajdzie Monte Carlo , będzie otwierał trasy i jeśli będzie grząsko, jemu będzie jechać najłatwiej. Im więcej śniegu i lodu, tym większe straty będzie notował od pierwszych kilometrów, a odrabiać nie ma tego gdzie. Sebastien Ogier pojedzie jako drugi, co da mu pewien pogląd na to, jaka jest trasa.

Słynne kolce na oponach w Rajdzie Szwecji - pytanie tylko, czy będzie lód? © Red Bull Content Pool

Ott Tanak po wypadku w Monte Carlo pojedzie jako ósmy - jeśli drogi będą szybko się niszczyć, jego szanse zmaleją. Takie warunki stają się szansą na niespodziankę. W zależności od pogody w dobrej sytuacji mogą być choćby jadący w środku stawki Elfyn Evans czy Esapekka Lappi , albo jadący na końcu Craig Breen czy Jari-Matti Latvala . A może zaskoczyć młodzian z Toyoty , czyli Kalle Rovanpera ? W końcu w 2001 roku triumfował tu jego ojciec Hari.

Rajd Szwecji: Powrót Latvali i Breena

Irlandczyk i Fin wracają do WRC po dłuższej przerwie. Obu nie udało się znaleźć fotela na sezon 2020. Breen będzie startował w mistrzostwach Europy, ale dla Hyundaia jest opcją rezerwową jak w poprzednim sezonie. W Szwecji wskoczył w miejsce Sebastiena Loeba, który zimowego rajdu jechać nie chciał. Dla Irlandczyka to kolejna okazja, by powalczyć o kontrakt w Hyundaiu. Latvala w Toyocie na kolejny rok nie został, ale w Szwecji pojedzie Yarisem WRC dzięki wsparciu sponsorów. Dla Fina to pierwszy od 14 lat start w barwach prywatnego zespołu. Od jego ostatniej jazdy “wurcem” minęły blisko cztery miesiące (Rajd Katalonii), ale w Szwecji zawsze się czuł dobrze (cztery razy triumfował).

Do rywalizacji wrócił też Michał Sołowow , którego pilotem będzie Maciej Baran . Polski duet pojedzie Skodą Fabią R5 i będzie to ich pierwszy start od pięciu lat nie tylko w mistrzostwach świata, ale i w ogóle. To będzie jedyna załoga z naszego kraju w tej imprezie.