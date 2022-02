Rajd Szwecji WRC, czyli mroźna wyprawa w nieznane

Co z

i

? Gdyby liczyły się tylko umiejętności kierowców, Belg i Estończyk byliby w pierwszym rzędzie pretendentów do zwycięstwa. W końcu obaj ten rajd wygrywali. Jednak zagadką jest hybrydowe i20 N Rally1 - Hyundai prace nad autem zaczął jako ostatni,

, a wszystkie miały problemy techniczne. Do tego, do Rajdu Portugalii będą wprowadzane poprawki nie wpływające na homologację. Odpowiednie dobranie ustawień auta i wykorzystanie do maksimum talentu przez załogi - to klucze do tego, by Hyundai się liczył w najbliższych imprezach. Zespół stawia sobie ostrożne cele minimalne - chce by w Szwecji wszystkie auta dotarły do mety i zamierza walczyć o miejsce na podium.