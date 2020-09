Rajd Turcji WRC, czyli sprawdzian wytrzymałości – oglądaj w Red Bull TV

Andrea Adamo obejmując stery w Hyundaiu przyjął nową taktykę doboru kierowców - liczy się walka o tytuł producentów, więc zmiany personalne są na porządku dziennym. W 2019 roku tylko

Thierry Neuville

mógł być pewny występu we wszystkich rundach. W 2020 roku oprócz Belga taką pewność ma też

Ale obsada trzeciego i20 WRC, który też może punktować, się zmienia. W sezonie 2020 startowali już w tej roli Dani Sordo i Craig Breen, a na Rajd Turcji wraca Sebastien Loeb. Wszystko po to, by obronić zdobyty przed rokiem tytuł. Na razie Hyundai musi gonić Toyotę, która przed sezonem 2020 wymieniła cały skład i jak do tej pory była to decyzja słuszna - Ogier, Evans i Rovanpera wyjeździli w czterech rundach o pięć punktów więcej od załóg w autach z Korei Płd.