Rajd Turcji 2020: Elfyn Evans wyrywa zwycięstwo ostatniego dnia

Niespodziewany triumf Evansa w Turcji

, który sobotę zakończył na czwartym miejscu i z minutową stratą do lidera, sięgnie po zwycięstwo w Turcji. To jednak kierowca Toyoty w niedzielny poranek, jako jedyny z czołówki, uniknął problemów na 38-kilometrowym OS-ie Çetibeli. Dzięki temu sięgnął po drugie –

Sprawdź w Red Bull TV, co w niedzielę działo się na trasach Rajdu Turcji:

Neuville najszybszy, ale bez zwycięstwa

bez wątpienia był najszybszym kierowcą w ten weekend, wygrywając 7 z 12 odcinków specjalnych i liderując w sobotę z ponad półminutową przewagą. Belg jednak chyba wykrakał, bo jeszcze w sobotę mówił, że najważniejsze to w niedzielę trzymać równe tempo i nie przebić opony. Tymczasem na Çetibeli... przebił oponę! Ostatecznie dowiózł do mety miejsce numer dwa.

Lider mistrzostw Ogier nie dojeżdża do mety