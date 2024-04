Ranking kevlarów żużlowych klubów PGE Ekstraligi

W ostatnim czasie ocenialiśmy stadiony PGE Ekstraligi , więc teraz czas na kevlary klubowe! Tym razem zapytaliśmy jednak dziesięć osób związanych z żużlem, by te obiektywnie oceniły tegoroczne stroje żużlowców.

Żeby było sprawiedliwie postanowiliśmy skorzystać z punktacji rodem z Formuły 1. Najlepszy kevlar otrzyma 10 punktów, drugi dostanie 8 punktów, trzeci - 6 punktów i potem już po kolei po jednym punkcie mniej aż do miejsca ósmego, które jest ostatnie i otrzyma tylko jeden punkt. Wszystkie “oczka” zostaną zsumowane i tak poznamy najlepszy kevlar PGE Ekstraligi sezonu 2024. Zapytaliśmy łącznie aż 10 ekspertów i ekspertek, więc łatwo policzyć, że można było zgarnąć maksymalnie 100 punktów w naszym rankingu

Konrad Marzec, “Super Express”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Tauron Włókniarz Częstochowa 3. ZOOleszcz GKM Grudziądz 4. KS Apator Toruń 5. ebut.pl Stal Gorzów 6.NovyHotel Falubaz Zielona Góra 7. Betard Sparta Wrocław 8. Fogo Unia Leszno

"W tym roku mamy wysoki poziom. Kevlar Motoru jest na stabilnym, świetnym poziomie - idealna kompozycja niebieskiego ze złotym idealnie pasuje do mistrza Polski. Duży progres zaliczyły także kluby z Częstochowy i Grudziądza. Tylko punkt wędruje natomiast do Leszna" - według mnie ten kevlar jest po prostu nudny i oklepany.

Maciej Ściłba, “Awangarda Żużlowa”: 1. KS Apator Toruń 2. Tauron Włókniarz Częstochowa 3. Orlen Oil Motor Lublin 4. ebut.pl Stal Gorzów 5. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 6. Fogo Unia Leszno 7. Betard Sparta Wrocław 8. ZOOleszcz GKM Grudziądz

"Jestem fanem prostych rozwiązań, które są przyjemne dla oka. Według mnie tegoroczny strój torunian to idealny wzór jak powinno projektować się najlepsze kevlary, choć szaty Włókniarza i Motoru też prezentują wysoki poziom. Na drugim biegunie jest strój GKM-u i najlepiej tu pasuje określenie “infantylny”."

Joanna Cedrych, “Eleven Sports”: 1. Tauron Włókniarz Częstochowa 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. KS Apator Toruń 4. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 5. Betard Sparta Wrocław 6. Fogo Unia Leszno 7. ZOOleszcz GKM Grudziądz 8. ebut.pl Stal Gorzów.

"Bardzo lubię taki odcień zielonego, jaki jest na kevlarach Włókniarza. Pięknie prezentuje się też strój Motoru - taki garnitur wśród kevlarów, bardzo elegancki, ale z pazurem. Na samym końcu jest u mnie z kolei Stal, która odgapiła trochę pomysł od lublinian i odeszła od barw swojego klubu. Kompletnie nietrafiony pomysł."

Kamil Turecki, “Onet”, gospodarz podcastu “Znamy się z żużla”: 1. Tauron Włókniarz Częstochowa 2. KS Apator Toruń 3. ZOOleszcz GKM Grudziądz 4. ebut.pl Stal Gorzów 5. Orlen Oil Motor Lublin 6. Betard Sparta Wrocław 7. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 8. Fogo Unia Leszno

"W moim rankingu jest bardzo ciasno, szczególnie od miejsc 1-4. Wygrał jednak Włókniarz, ponieważ zrobili największą rewolucję i jest ona na plus. Jako jedyni w lidze odróżniają się kolorem, a ten odcień zieleni jest bardzo przyjemny. Co do ostatniej Unii - nie oznacza to, że ten kevlar jest brzydki, ale na tle konkurencji wypada dość blado i monotonnie."

Rafał Martuszewski, “Ekstraliga TV”: 1. Betard Sparta Wrocław 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. Tauron Włókniarz Częstochowa 4. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 5. ZOOleszcz GKM Grudziądz 6. KS Apator Toruń 7. Fogo Unia Leszno 8. ebut.pl Stal Gorzów

"Lubię ciemne kolory, a tym bardziej czerń, która z barwami klubu (żółty i czerwony) robi piorunujące wrażenie. Tradycyjnie dobrze wypadają też kevlary Motoru. Złote elementy pasują zarówno na jasnej, jak i ciemnej wersji stroju. Ten zabieg nie udał się za to w Gorzowie, gdzie złoto na granatowym kombinezonie nie robi już takiego wrażenia."

Monika Płaczkowska, “Sportfive”: 1. ebut.pl Stal Gorzów 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. ZOOleszcz GKM Grudziądz 4. Tauron Włókniarz Częstochowa 5. Betard Sparta Wrocław 6. KS Apator Toruń 7. Fogo Unia Leszno 8. NovyHotel Falubaz Zielona Góra.

"Jestem fanką estetycznych rozwiązań, szczególnie jeśli na kevlarach występuje wiele logotypów sponsorów w różnej kolorystyce. W tym roku moje serce skradła Stal Gorzów. Cieszę się jednak, że większość klubów stara się z roku na rok zaskakiwać swoich kibiców, a dzięki tej rywalizacji oglądamy coraz ładniejsze kevlary."

Mateusz Kędzierski, “Eurosport”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Tauron Włókniarz Częstochowa 3. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 4. ebut.pl Stal Gorzów 5. KS Apator Toruń 6. Betard Sparta Wrocław 7. Fogo Unia Leszno 8. ZOOleszcz GKM Grudziądz

"Motor wyznacza kevlarowe trendy. Model na ten sezon został lekko odświeżony, ale to dobrze. Po co zmieniać coś, co przypadło każdemu do gustu? Bardzo podoba mi się też metamorfoza Włókniarza i śmiały projekt Falubazu. Kevlary Unii i GKM-u to z kolei “nothing special”, ale tragedii nie ma."

Rafał Gurgurewicz, “GuruStats”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. ZOOleszcz GKM Grudziądz 3. KS Apator Toruń 4. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 5. Tauron Włókniarz Częstochowa 6. ebut.pl Stal Gorzów 7. Betard Sparta Wrocław 8. Fogo Unia Leszno

"Kluczowym aspektem podczas ustalania rankingu było dla mnie jak najlepsze stonowanie kolorów na logotypach sponsorów. Dopiero w drugiej kolejności oceniałem główne kolory kevlaru i to, jak współgrają z pozostałymi elementami. Dlatego też, pomimo że bardzo podoba mi się częstochowska zieleń, to sponsorski miszmasz negatywnie wpłynął na ich pozycję. Zdecydowałem się też obniżyć pozycję Stali, bo to kopia lubelskich szat z sezonu 2023."

Marcin Musiał, “Eleven Sports”: 1. Tauron Włókniarz Częstochowa 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. KS Apator Toruń 4. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 5. Fogo Unia Leszno 6. Betard Sparta Wrocław 7. ZOOleszcz GKM Grudziądz 8. ebut.pl Stal Gorzów

"W moim rankingu wygrywa Włókniarza za odwagę do zmiany na nietypowy kolor. Wysoko cenię też Motor za świeżość, estetykę i optymalne barwy. W stroju Apatora robotę robi z kolei retro czcionka i nawiązanie do starego herbu. Ostatnie miejsce dla Stali - dla mnie to jasna kopia Motoru z zeszłego roku, w dodatku zepsuta różowo-miedzianymi wstawkami."

Daria Jagodzka, “Ekstraliga TV”: 1. KS Apator Toruń 2. ZOOleszcz GKM Grudziądz 3. Orlen Oil Motor Lublin 4. Tauron Włókniarz Częstochowa 5. Betard Sparta Wrocław 6. ebut.pl Stal Gorzów 7. Fogo Unia Leszno 8. NovyHotel Falubaz Zielona Góra

"Toruński kevlar postawił herb na pierwszym miejscu, a do tego nawiązuje do panoramy miasta i dorzucił oldschoolowy napis. Bardzo podoba mi się to połączenie, które robi robotę z niecodziennym odcieniem niebieskiego. Najmniej przypadły mi do gustu stroje Unii i Falubazu. Mam wrażenie, że to powtórki z lat poprzednich."

Ranking kevlarów PGE Ekstraligi 2024 - klasyfikacja końcowa:

Orlen Oil Motor Lublin - 78 punktów Tauron Włókniarz Częstochowa - 74 punkty KS Apator Toruń - 61 punktów ZOOleszcz GKM Grudziądz - 44 punkty ebut.pl Stal Gorzów - 38 punktów Betard Sparta Wrocław - 37 punktów NovyHotel Falubaz Zielona Góra - 37 punktów Fogo Unia Leszno - 21 punktów

Podsumowując, nasi eksperci i ekspertki ponownie docenili kevlary Orlen Oil Motoru Lublin! Mistrzowie Polski triumfowali jednak nieznacznie, ponieważ wysoko ocenione zostały również zielone kevlary częstochowskich “Lwów”. Podium uzupełnił z kolei KS Apator Toruń, który postawił w tym roku na styl retro i na miejskie wstawki. Najmniej punktów otrzymała z kolei Fogo Unia Leszno.