Rap gra jak twoja forma? Szukamy pomysłów na ruch, na trening

„Zapisałem się na boks!” – rzucił mi w wywiadzie dla zina Def Jamu

. „Za dużo było tego siedzenia na kwarantannie, a ja lubię, gdy coś się dzieje. Do tego mam kumpla, który jest świetnym trenerem, więc poszedłem spróbować. Podnoszenie ciężarów w ogóle do mnie nie trafia, bieganie też nie, bo wiesz, za dużo myśli, a w boksie jest fajna technika, trzeba mocno popracować kondycyjnie, co dla mnie jako palacza jest wysiłkiem przeogromnym, ale lubię to. Mam energię i chęć wielką. Na igrzyska co prawda się nie wybieram, ale chętnie pozbyłbym się brzucha i czuł się dobrze w swoim ciele, po prostu. To jest dla mnie zdroworozsądkowa kuracja”.