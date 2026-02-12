© Wojtek Koziara
Tylko zwycięstwo! 7 rapowych wersów, które pomogą ci ruszyć się z miejsca
W zdrowym ciele zdrowy dych. Ale co zrobić, żeby zacząć więcej się ruszać i dbać o aktywność fizyczną, kiedy się nie chce? Może z pomocą przyjdą te klasyki z polskiego rapu. Spróbuj!
Nie mów, że jesteś nic nie wart, z miejsca się pohamuj / Zobacz najpierw na dark webie wartość swoich organów
To są drogie rzeczy! Dlatego dbaj o nie jak najlepiej. Cokolwiek chcesz zrobić: ruszyć z aktywnością sportową czy może z karierą zawodową, przede wszystkim uwierz, że możesz. I działaj. Nie zaniżaj swojej wartości, ale jak rapuje Słoń w tym samym kawałku: „Bądź dzielny jak lew / Dawaj z siebie sto procent, nawet gdy oddajesz krew”.
Wiem, że mogę wygrać partię z góry przegraną / Bo gdy obudzę się rano, będę miał siłę, by walczyć / By ruszyć z miejsca, na pewno to mi wystarczy
Często masz chwile jak w najgorszym horrorze? Myślisz: Boże, czy jeszcze coś gorszego stać się może? Włącz album „Światła miasta” kultowego składu Grammatik, a na nim numer „Każdy ma chwile”. Usłyszysz, że nie jesteś sam z podobnymi rozterkami. Ale wielu przed tobą zamiast je liczyć, podwinęło rękawy i – jak nawija gościnnie w tym kawałku Ekonom z grupy Fenomen – wygrało partię nawet „z góry przegraną”.
Ja chcę tylko przestać być sam, czerpać ten stan z powietrza / Bez tego nic nie sprawi, że się w ogóle ruszę z miejsca (...) / Chciałbym z takim sobą się już nie widywać, przestać
Ktoś z twoich znajomych spaceruje wieczorami, biega, może chodzi na siłownię? Jeśli sam nie możesz się zmotywować do działania, spróbuj skorzystać z pomocy koleżanek i kolegów. Czasami wystarczy z kimś pojechać razem na siłkę, by tam znaleźć miejsce dla siebie i zacząć regularnie trenować. Polecamy też aktywność na świeżym powietrzu.
Ławka, freestyle u ziomeczka, taki tego start, to była kolebka / Próbowałem ich ruszyć z miejsca, ale ciągną w dół, pora się pożegnać
Gorzej, kiedy zamiast motywować, koledzy trzymają w życiowej stagnacji albo – jak u Waimy w „Ring Ring” – ciągną w dół. Warto raz na jakiś czas zrobić rewizję znajomości i zastanowić się, czy na pewno przesiadywanie z jednym czy drugim, robi ci dobrze na duszę, na głowę. Jeśli nie – nie bój się pomachać na pożegnanie i pójść w swoją, zdrowszą stronę.
Mieliśmy kwit, ale w oczy nam huragany / Bez róży wiatrów ciężko byłoby się ruszyć z miejsca
Dobrze zacząć ćwiczyć, trenować z nawet skromnym planem – coś na wzór róży wiatrów, która wskazuje odpowiedni kierunek – na start. Nie na oślep, nie na hura, ale zakładając jakiś prosty cel. A potem, stopniowo, przesuwać go dalej, i dalej. Tutaj na przykład znajdziesz podpowiedź, jak ułożyć plan treningowy do ćwiczeń w domu – w kierunku masy, rzeźby, siły czy kondycji.
Dawaj, rusz dupę z miejsca, człowiek, prześpisz życie / Jest tyle do zrobienia, wykorzystaj chwile
Gdyby wcześniejsze wersy niezbyt do ciebie przemawiały, wjeżdża Bonus RPK i Arturo JSP w kawałku „Trenuj”. A w nim jeszcze: „Bo inwestycja w siebie z czasem procentuje / Będziesz zadowolony z tego, jak się czujesz / Z tego, że trenujesz, a twój wróg ma już kupę / On wie, że jak spotka cię, skopiesz mu dupę”.
Ci, co nie chcą ruszać z miejsca / Pozostaną tam na zawsze, mając skamieniałe serca
„...Na każdego przegranego przypada jeden zwycięzca / Zdecyduj, kim chcesz zostać, to sprawa najważniejsza” – Peja wie, o czym rapuje. I warto go posłuchać. Jeśli jednak dalej trudno ci się zmotywować do ćwiczeń, w tym miejscu zebraliśmy dla ciebie kilka treningowych sztuczek, które mogą ci w tym pomóc. Sprawdź też nasze inne materiały, z którymi będzie ci się trenowało łatwiej.