Raperzy „wracają” do szkoły. Takie dostali pytania w Red Bull Rap & Mat

Na koniec rapowego planu lekcji coś na rozluźnienie. No, przynajmniej tak zajęcia plastyczne mogą wyglądać. Ale życie, a już zwłaszcza nasz muzyczny quiz pokazuje, że nie przez przypadek raperzy rapują zamiast rysować. My daliśmy im pisaki i tablice, a razem z nimi zadanie. To akurat

– na których przykładzie pokazujemy, o co chodzi – jest proste. Ras czyta zdanie na temat pewnego amerykańskiego rapera, a nasi goście muszą odgadnąć, o kim mowa, poprzez rysunek. No to spróbujmy: synonim amerykańskiej hustlerki, założyciel wytwórni Maybach Music oraz były klawisz. Uwaga, dla ułatwienia można podczas malowania iść w abstrakcję. Ale nawet ta mimo wszystko musi jakoś się łączyć z prawidłową odpowiedzią. Klasa, do dzieła!