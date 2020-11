Rat Kru: Tańcząc rock’n’rollowy kaganiec

Na pewno nie wychodziliśmy z żadnego założenia, żeby robić muzykę retro. Chcieliśmy taneczną, a retro wyszło trochę przypadkowo. Bez żadnej kalkulacji, raczej na pełnej zajawie. Nasza pierwsza płyta polegała trochę na tym, że Wódek zrobił dubowe, elektroniczne bity, fajnie to wyszło, ale poczuliśmy, że możemy nagrać coś bardziej tanecznego. Ja też strasznie przy tamtym projekcie się kisiłem, byłem taki skryty, nie pasowało mi trochę to wszystko do charakteru, co wyczuł też Wódek i zaproponował: OK, zróbmy coś innego. Ale nie mieliśmy założenia, żeby robić muzykę retro.

Papa Musta: Na pewno nie wychodziliśmy z żadnego założenia, żeby robić muzykę retro. Chcieliśmy taneczną, a retro wyszło trochę przypadkowo. Bez żadnej kalkulacji, raczej na pełnej zajawie. Nasza pierwsza płyta polegała trochę na tym, że Wódek zrobił dubowe, elektroniczne bity, fajnie to wyszło, ale poczuliśmy, że możemy nagrać coś bardziej tanecznego. Ja też strasznie przy tamtym projekcie się kisiłem, byłem taki skryty, nie pasowało mi trochę to wszystko do charakteru, co wyczuł też Wódek i zaproponował: OK, zróbmy coś innego. Ale nie mieliśmy założenia, żeby robić muzykę retro.

Rat One: Ludzie lubią nas za to, że gdy wychodzimy na scenę, to nikogo nie udajemy. Wjeżdżamy, robimy rozpierdziel, potem schodzimy ze sceny – i to cały czas jesteśmy my, te same osoby.

Odgrywamy różne scenki w naszych klipach. Ale na scenie to co innego. Kumam, że niektórzy traktują koncert jak deski teatru i wcielają się w różne kreacje – to też jest spoko – ale mnie by to męczyło na dłuższą metę. Wiesz, my cały czas chcemy nieść ten