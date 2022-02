Raul Fernandez – kolejna hiszpańska gwiazda w MotoGP

, którzy na dwa kółka z silnikiem wsiadali równie szybko, co nauczyli się dobrze chodzić.

Raul Fernandez urodził się 23 października 2000 roku w Madrycie. W porównaniu z rywalami z Grand Prix, Hiszpan swoją motocyklową karierę rozpoczął stosunkowo późno. Po raz pierwszy Raul na motocykl wsiadł dopiero w wieku 11 lat. To spora przepaść w porównaniu chociażby z

Na 2015 rok Fernandeza wybrano do prestiżowej serii Red Bull MotoGP Rookies Cup, gdzie zajął siódme miejsce w mistrzostwach. Już w debiutanckim sezonie stawał na podium, finiszując w TOP3 podczas wyścigów w Aragonii, na Misano oraz w Brnie.

W kolejnym cyklu zmagań, także w pucharze Red Bulla, Raul wygrał oba wyścigi w Assen. Do tego finiszował na podium w Jerez, na Sachsenringu, w Brnie oraz Aragonii. Jeszcze przed końcem roku, Hiszpan zaliczył też oficjalny debiut w mistrzostwach świata w klasie Moto3.

Tę ogromną szansę Raul otrzymał podczas finału sezonu 2016 w Walencji, kiedy to zastąpił kontuzjowaną Marię Herrerę. Już w debiutanckim występie Fernandez finiszował na świetnym, 11. miejscu i zdobył pięć punktów do klasyfikacji generalnej!

Rok 2019 to już debiut na cały etat w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. W swoim pierwszym, pełnym sezonie w klasie Moto3, Raul reprezentował ekipę Angiel Nieto Team. Z każdą rundą Hiszpan robił postępy, by podczas GP Niemiec sięgnąć po swój dotychczas najlepszy finisz – piąte miejsce na mecie wyścigu!

