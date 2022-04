Polska wiosna na Grenlandii

Pod koniec maja 1937 roku, z Gdyni wypłynął statek z członkami pierwszej polskiej wyprawy arktycznej. Przez Kopenhagę zmierzali oni na Grenlandię. 85 lat później, z końcem kwietnia i początkiem maja, aż troje polskich podróżników rozpocznie wędrówkę przez lądolód grenlandzki w celu dokonania jego trawersu – na nartach, ciągnąc za sobą ciężkie sanie ze sprzętem i jedzeniem zwane pulkami. Zdobywczyni Korony Ziemi Miłka Raulin jedzie w pięcioosobowej polsko-szwedzko-brytyjskiej grupie. Znani z samotnych wędrówek Mateusz Waligóra i Łukasz Supergan tym razem wyruszają w duecie (lokalne władze nie zezwalają na wędrówki przez Grenlandię solo). Biorąc pod uwagę, że tego wyczynu dokonało do tej pory tylko 10 osób polskiej narodowości (w tym jedna wspomagana kite’m), można powiedzieć, że tej wiosny będzie tam prawdziwy tłum osób z Polski.

Miłka Raulin podczas jednego z treningów © Kuba Popławski

Obie wyprawy wylatują z kraju 29 kwietnia i rozpoczną się w podobnym czasie, w tej samej miejscowości położonej na zachodnim wybrzeżu. Miłka chce wyruszyć z Kangerlussuaq 3 maja – w swoje urodziny. „Po dotarciu na miejsce, muszę pojechać do lokalnego sklepu, gdzie kupię resztę jedzenia. Jest tam też punkt, z którego będę pobierała paliwo lotnicze do mojej kuchenki. Choć od ponad roku regularnie utrzymujemy ze sobą kontakt, nie znam osobiście wszystkich uczestników wyprawy. Dlatego przed wyruszeniem na lodowiec wzajemnie się przeszkolimy z zakresu asekuracji na lodowcu, wyciągania ze szczelin i trochę się poznamy” – mówi podróżniczka. „Organizujemy tę wyprawę razem, a przygotowania trwają już dobre 10 miesięcy. Choć jesteśmy rozsiani po świecie, każdy z członków wyprawy ma jakąś funkcję i zadanie. Jeden ze Szwedów, z którymi idę mieszka na stałe w Stanach. Drugi cały czas podróżuje po świecie. Jeden z Brytyjczyków z naszej wyprawy sporo czasu spędza w Szwajcarii. Tak naprawdę jesteśmy zbieraniną ludzi z całego świata. Dobrze będzie sprawdzić nasze umiejętności zanim ruszymy, choć każdy we wniosku do rządu grenlandzkiego o pozwolenie na wyprawę musiał napisać coś w rodzaju wyprawowego CV i te umiejętności wymienić. Nasze doświadczenie i kompetencje stanowią siłę grupy. W mojej są sportowcy, fizjoterapeuci, byli żołnierze i dwóch pilotów, więc nie musimy się martwić na przykład o nawigację” – opisuje swoich towarzyszy Raulin.

Mateusz Waligóra podczas przygotowań do wyprawy © Damian Ochtabiński

W Kangerlussuaq Matusz i Łukasz też dokupią jedzenie i paliwo, a także broń. „Przeszliśmy już szkolenie z obsługi broni. Umiemy strzelać z karabinu Mauser. Po zakupach ruszymy na przejście lądolodu grenlandzkiego na nartach. Zabieramy żywność na 30 dni marszu. Będziemy tam sami, bez przewodników, bez nikogo – samowystarczalni” – mówi Mateusz, którego wyprawa wzięła nazwę na cześć tej historycznej z 1937, czyli „Polish Geenland Expedition A-22-7503”. „To co robimy to tak naprawdę nie jest trawers Grenlandii, tylko trawers lądolodu grenlandzkiego. Jednak nie przejdziemy całej wyspy, ponieważ na końcu dojdziemy do fiordu, skąd przelecimy helikopterem do następnego fiordu. O tej porze roku nie da się tej trasy przemierzyć w żaden inny sposób. Najtrudniejsze etapy wyprawy to początek, kiedy wchodzi się na lądolód i koniec, kiedy jest on bardzo uszczeliniony. To będzie wymagało z naszej strony dużej czujności i asekuracji. Będziemy związani liną. Mamy zestawy do wydostawania się ze szczelin i doświadczenie z tym związane. Pod koniec maja powinniśmy dotrzeć do niewielkiej osady Isortoq na wschodnim wybrzeżu Grenlandii” – tłumaczy.

Sprzęt Miłki Raulin na wyprawę na Grenlandię © Kuba Popławski

„To jest trasa którą obecnie pokonuje większość wypraw. Kiedyś robiło się to ze wschodu na zachód. To wynika też z kwestii klimatycznych. Lądolód po zachodniej stronie lubi płatać figle. Schodząc z lądolodu od strony wschodniej możemy spodziewać się zbiorników wodnych, więc możliwe, że trzeba będzie je obchodzić. W zaokrągleniu przejdziemy jakieś 600 km” – wyjaśnia Miłka, która choć rusza w grupie wieloosobowej, tak samo jak Łukasz i Mateusz będzie samowystarczalna. „Pulki same w sobie ważą 6,7 kg, ale z całym ekwipunkiem ich waga wyniesie 91 kg. Znaczna jej część to jedzenie o kaloryczności wymaganej przez ubezpieczyciela – przynajmniej 5000 kcal dziennie. Dla kobiety ważącej 50 kg i mierzącej 160 cm wzrostu to dużo ponad to, czego potrzebuję na co dzień - nawet w okresie intensywnego treningu. Ale tam dochodzi czynnik chłodu i wysiłek przez cały dzień, a nie tylko przez godzinę, czy dwie. Zabieram też 14 litrów paliwa. Mniej więcej 0,5 litra paliwa dziennie potrzebowali Ewa Rzewuska, Wojtek Moskal, czy Marek Kamiński, którzy radzili mi i pomagali przygotować się do tej wyprawy. Wojtek Moskal w moich przygotowaniach ogrywał kluczową i nieocenioną rolę. Przed wyjazdem ćwiczyłam też odpalanie kuchenki, żeby nie zmarnować ani kropli. Do tego panele słoneczne, elektronika, namiot, śpiwór, kuchenka, rzeczy osobiste… Z nikim nie dzielę tego ciężaru. Sprzętowo będę samowystarczalna”.

Z czasem jedzenia i paliwa będzie coraz mniej, a sanie zrobią się lżejsze. „Przez połowę drogi będziemy podążać w stronę tzw. „szczytu”, czyli najwyższego punktu na trasie przekraczającego 2500 m nad poziomem morza, z którego będziemy startować. A potem będziemy szli w dół, więc ten pierwszy etap będzie trudniejszy. Nawet komercyjne wyprawy mają to do siebie, że na początku pokonuje się 10-12 km dziennie, a pod koniec dzienne dystanse dochodzą do 30 km. Wydaje mi się, że w naszym przypadku będzie dokładnie tak samo” – przewiduje Mateusz. A Miłka zaznacza: „Start 3 maja i koniec 30 maja to terminy bardzo orientacyjne. Wyznacznikiem tego jest pogoda i to, czy na przykład nie zostaniemy zmuszeni do postojów. Może pojawić się bardzo porywisty wiatr piteraq, który nie daje możliwości marszu. Zamiast iść, trzeba wszystko trzymać, żeby nie odleciało, a wokół namiotu buduje się ściany, by się przed nim zabezpieczyć”.

Miłka Raulin © Kuba Popławski Trening Mateusza Waligóry w Górach Izerskich © Damian Ochtabiński

Celem pobocznym wyprawy Miłki, która jest jednym z jej inicjatorów jest dotarcie wg. koordynat do wybranych miejsc, gdzie na przełomie lat 80-tych i 90-tych wykonywano zdjęcia i zrobienie podobnych fotografii. Dzięki temu każdy będzie mógł naocznie sprawdzić jak w głębi lądolodu zmienił się krajobraz na przestrzeni ostatnich 30 lat. W przypadku obu wypraw: „Będzie biało. Emocje jak na grzybach. Czasami trafi się coś ciekawego, na przykład amerykańska stacja badawcza z czasów zimnej wojny, która stanowi bardzo dobry punkt orientacyjny i po wejściu na lodowiec się na nią nawiguje. A poza tym szału nie ma. Czyli to, co lubimy najbardziej: cisza, spokój i widoki po horyzont” – zapowiada Waligóra.

Bogumiła Raulin © Marta Machej

Jeśli obie wyprawy zaczynają i kończą się w tych samych miejscach, a ich trasa praktycznie pokrywa się, to na usta aż ciśnie się pytanie, dlaczego obie wyprawy się nie połączyły. „Wyjazd organizuję od marca ubiegłego roku. A o tym, że Mateusz i Łukasz też wyjeżdżają, dowiedziałam się w lutym tego roku. Byłam już w tak zaawansowanej fazie, że nie mogłam się wycofać z tej wyprawy. Rozmawiałam z Łukaszem, napisałam Mateuszowi, że szkoda, że nie jedziemy razem. Mogłoby być fajnie, gdybyśmy byli jednym, polskim zespołem. Ale nie zgrało się to w czasie” – wyjaśnia Miłka, która wcześniej wspięła się na najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach, dzięki czemu została wówczas najmłodszą Polką z Koroną Ziemi na koncie.

Mateusz Waligóra © Daniel Grodziński

Z kolei dla Mateusza, który samotnie przeszedł między innymi mongolską część Pustyni Gobi, celem było po prostu stworzenie jak najmniejszego i jak najbardziej zgranego zespołu oraz choćby czysto matematyczne zminimalizowanie prawdopodobieństwa ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych, które potęguje liczebność ekipy. Jego partner samotnie przeszedł między innymi Łuk Karpat, czy Islandię. „Niestety nie mogłem wyruszyć na tę wyprawę sam, bo rząd grenlandzki nie wydaje pozwoleń na samotne przejścia wyspy. Wybrałem Łukasza, który ma doświadczenie zdobyte na wielu trudnych, długich, wymagających, samodzielnych wyprawach. No i stanowimy zgrany zespół, co sprawdziliśmy w trakcie wypraw przygotowawczych w Polsce, w górach Izerskich. Mamy podobne tempo, gabaryty, a nawet charaktery. To ma dla mnie wielkie znaczenie i nie dopuszczam opcji łączenia się z innym zespołem. A nawet dla siebie przewidzieliśmy walkie-talkie z zasięgiem 8 km, gdyby komunikacja między nami jednak nie grała do końca. (śmiech) Zresztą na takiej wyprawie nawet się nie gada ze sobą zbyt dużo. Wieje wiatr, sypie śnieg, jesteś skupiony na tym co masz zrobić, myślami szybujesz sobie bardzo daleko” – mówi.

Łukasz Supergan © facebook.com/LukaszSuperganPodroze

Miłka też nie idzie bez przygotowania. Przed wyprawą starała się zgromadzić jak największe doświadczenie. No i sama Grenlandia może być dla niej celem pośrednim w drodze po Podróżniczy Wielki Szlem. Do tej pory jako pierwszy Polak i druga kobieta na świecie, całkiem niedawno, bo w 2019 roku sięgnęła po niego Grażyna Machnik. Ten wyczyn to nic innego jak Korona Ziemi plus oba bieguny Ziemi. Miłce niewiele brakuje. „Grenlandia wzięła się z tego, że po moich doświadczeniach górskich przekierowałam myśli na równie wymagające, zimne obszary i planowałam zmierzyć się z Biegunem. Mikael Strandberg, z którym o tym rozmawiałam powiedział: no to chodź, najpierw pojedziemy na Grenlandię, żeby się sprawdzić. Przed moją wyprawą byłam kilkukrotnie w Szwecji, by tam trenować i sprawdzić, czy odnajduję się w tym specyficznym środowisku. Przekonałam się, jaka byłam głupia i naiwna, żeby porywać się na coś takiego jak Biegun z zerowym doświadczeniem polarnym. Dziś wraz z Mikaelem i resztą ekipy lecimy na Grenlandię, więc kiedyś przyjdzie czas i na Biegun” – zdradza swoje plany w tym zakresie.

Na Biegun Południowy, który wbrew pozorom w ostatnich latach jest bardziej dostępny niż Północny, Mateusz Waligóra chce wybrać się w najbliższym sezonie. Jeśli udałoby mu się zebrać fundusze ( zbiórka tutaj ), mógłby wyruszyć w listopadzie tego roku. Dla niego wyprawa do Arktyki również jest pewnego rodzaju treningiem. „To oczywiście jest ostateczna próba przed wyprawą na biegun – sprawdzenie sprzętu, dopracowanie strategii i pomysłów. Natomiast dla mnie przejście Grenlandii od dawna stanowiło cel sam w sobie, więc nie myślę o tym w ten sposób. Ujmowałoby to tej wyspie” – mówi. „Cieszę się na tę wyprawę! To dla mnie ważny cel, o którym marzyłem od dawna. A czy ta na biegun dojdzie do skutku, nie mogę jeszcze powiedzieć. Zostałem zakwalifikowany przez ALE – amerykańską firmę, która odpowiada za logistykę wypraw biegunowych. Jestem na dobrej drodze, ale tym, co może mnie powstrzymać są finanse. Gdybyśmy rozmawiali o tym jeszcze pod koniec roku, powiedziałbym: tak, jadę. Ale to, co obecnie dzieje się z kursem dolara powoduje, że z każdym miesiącem widzę, jak moje oszczędności na tę wyprawę się kurczą”.

Łukasz, Mateusz i Miłka (kolejność nie ma tutaj znaczenia) to obecnie ważne postaci polskiego świata podróżniczego. Wszyscy regularnie pojawiają się na największych festiwalach podróżniczych, a do tego piszą i wydają inspirujące książki trafiające do wielu grup odbiorców. To niesamowity zbieg okoliczność, że w tym samym roku wszyscy obrali sobie ten sam, ambitny cel. „Patrząc z zewnątrz, podróżnicy mogą się wydawać wolnymi elektronami. Ktoś mógłby pomyśleć, że w ogóle się ze sobą nie znają i nie komunikują. Ale tak nie jest. Pierwszą rzeczą, którą pomyślałam, kiedy dowiedziałam się, że Mateusz i Łukasz idą, było: kurczę szkoda, że nie ruszymy we trójkę. Cudownie byłoby się spotkać już na lądolodzie – podsumowuje Miłka. To także pokazuje jak świat jest mały. Bo choć to dwie różne wyprawy w dość odległe i mało dostępne rejony, przecież mogą się spotkać już na lotnisku, czy w jednym z samolotów, które mają zabrać ich na miejsce, albo mogą się na siebie natknąć kupując zapasy we wspomnianym sklepie.