„Czerwone Byki” wam jeszcze pokażą!

Za wcześnie na finał, ale Lipsk ma czas

„Dobrze, że jesteśmy najmłodszą drużyną w czwórce, cieszę się, że jestem najmłodszym trenerem, który dotarł do półfinałów Ligi Mistrzów. Ale weselszy będę, jeśli zostanę najmłodszym trenerem, który triumfował w tych rozgrywkach” – mówił Redbull.com szkoleniowiec RB Lipsk Julian Nagelsmann przed półfinałem z Paris Saint-Germain.

Tym razem się nie udało. Francuzi zwyciężyli 3:0 i awansowali do niedzielnego finału.

Mimo to, RB Lipsk jest jednym z wygranych tej edycji Champions League . Tamtejsi piłkarze – jak zapowiadał trener Nagelsmann – mieli się w tym sezonie głównie uczyć. Tymczasem byli o krok od meczu decydującego o trofeum, odpadli później niż potężne Barcelona, Real Madryt, Juventus, Manchester City. Co więcej, zaimponowali porywającym stylem gry i udowodnili, że trzeba ich brać poważnie, bo stać ich na to, by rywalizować z najlepszymi.

Z III ligi do półfinału Ligi Mistrzów

Nagelsmann uchodzi w europejskim futbolu za zjawisko . Ilu znacie 33-letnich (urodziny obchodzi 23 lipca) trenerów rozbijających się po półfinałach najważniejszych klubowych rozgrywek? José Mourinho w tym wieku był tłumaczem w Barcelonie, a Pep Guardiola kopał jeszcze piłkę w lidze katarskiej. Cristiano Ronaldo i Leo Messi są od Nagelsmanna starsi, podobnie jak 61 innych zawodników, którzy wystąpili w tegorocznej Lidze Mistrzów.

RB Lipsk jest trochę jak jego szkoleniowiec. Coś już osiągnęło, lecz wiadomo, że wszystko, co najlepsze, dopiero przed nim. I że ta przyszłość musi być usłana zwycięstwami i pucharami. Obecny sezon był dopiero czwartym zespołu w Bundeslidze i drugim w Lidze Mistrzów. W fazie pucharowej piłkarze z Lipska debiutowali. Oni w większości też dopiero się rozpędzają, średnia wieku pierwszej jedenastki to ok. 25 lat.

Być może ten półfinał przyszedł ciut za szybko (pewnie nawet Dietrich Mateschitz, właściciel Red Bulla nie oczekiwał go tak szybko), ale nie da się powiedzieć, by sukces spadł RB z nieba.

RB Lipsk nie szasta milionami

Przeciwnie, Lipsk wszystko planuje i nie idzie na skróty. Nie rzuca na lewo i prawo dziesiątek, a czasami setek milionów euro, nigdy nie wydał na piłkarza więcej niż 30 mln. Słowem: nie korzysta z metody, dzięki której po trofea sięgają Paris Saint-Germain i Manchester City.

Być może najwięcej o tym, jak rosło RB, mówi historia Yussufa Poulsena . W 2012 r. Duńczyk był jeszcze nastolatkiem, grał w drugoligowym duńskim Lyngby. Nie miał opinii „cudownego dziecka”, nie uważano go za kolejne wcielenie Diego Maradony. Ot, utalentowany junior, jakich wielu. Podczas zgrupowania reprezentacji spotkał się z nim ówczesny dyrektor sportowy RB Ralf Rangnick . „Mówił, że za rok Lipsk wejdzie do III ligi, a ja zostanę ważną częścią drużyny. Potem awansujemy do II ligi, gdzie będziemy musieli pograć rok, by powalczyć o kolejny awans. A potem dostaniemy się już do Bundesligi” – wspominał Poulsen.

Duński pomocnik dał się przekonać, jeździł zatem po stadionach prowincjonalnych SV Elversberg, SV Wacker Burghausen i SV Wehen Wiesbaden. Ale tylko przez sezon, bo potem zaczął się sprawdzać plan rozpisany przez Rangnicka.

Marcel Sabitzer zaliczył z RB Lipsk występy także w II lidze © Sven Sonntag / Imago Sport / Forum

Tylko Poulsen przebył drogę od III ligi niemieckiej do półfinału Champions League, ale drugoligową kopaninę z obecnej kadry pamiętają jeszcze m.in.: Péter Gulácsi, Marcel Sabitzer, Lukas Klostermann, Emil Forsberg, Marcel Halstenberg.

Lipsk szuka młodych, utalentowanych i głodnych

To ważna część pomysłu na RB wczoraj i dziś: sprowadzać piłkarzy, którzy będą rośli razem z drużyną. Im zawodnik młodszy, tym lepiej. O ściąganiu graczy w wieku obecnego trenera, nie ma mowy. Kupiony niedługo po 22. urodzinach kapitan Willi Orban (w 2015 r. przychodził do II ligi) był – jak na standardy RB – bardzo doświadczony. „Szukamy piłkarzy młodych, utalentowanych i głodnych. Chcemy znajdować i rozwijać gwiazdy jutra” – tłumaczył niedawno BBC obecny dyrektor sportowy RB Markus Krösche (ledwie 39-letni, nawiasem mówiąc). I to klubowi z Lipska też wychodzi. Dwa lata temu Liverpool zapłacił za pomocnika Naby’ego Keïtę 60 mln euro (fakt, że w Anglii spodziewano się po nim więcej), kilka tygodni temu Chelsea dała za napastnika Timo Wernera aż 53 mln.

Częścią opowieści o wzlocie Red Bulla jest także współpraca z innymi klubami sponsorowanymi przez austriacki koncern. Francuski stoper Dayot Upamecano, jeden z najlepszych obrońców Ligi Mistrzów tego sezonu, przybył do Lipska z Red Bull Salzburg. Strzelec zwycięskiego gola w ćwierćfinale z Atlético Madryt Tyler Adams zaczynał trenować w szkółce New York Red Bulls.

Julian Nagelsmann, ledwie 33-letni trener RB Lipsk © Picture Point LE / Imago Sport / Forum

Kolejnym krokiem ma być promowanie piłkarzy wyszkolonych w akademii w Lipsku, ćwiczących w supernowoczesnym centrum treningowym zbudowanym za 35 mln euro . Owszem, na razie nie udało się tam wychować ani jednego zawodnika, który przebiłby się do pierwszej drużyny, ale – powtórzmy – RB wciąż jest na samym początku drogi.

„Zawsze dążymy do strzelenia gola”

„Nasz sposób gry jest jasny i niezmienny. Uczymy naszych piłkarzy, by po odbiorze piłki jak najszybciej konstruowali atak” – opowiadał Rangnick. Ten pomysł nie wydaje się przesadnie skomplikowany, ale kluczowe są szczegóły: różnicę robią ułamki sekund. To, jak szybko drużyna przestanie się bronić i jak szybko zacznie atakować.

Drużyna RB Lipsk - koncentracja przed ćwierćfinałem z Atletico © POOL / Reuters / Forum

Do perfekcji pewnie jeszcze brakuje, ceną za młodzieńczy entuzjazm są czasami błędy wynikające z braku doświadczenia. Ale ten futbol już dziś znakomicie się ogląda. RB Lipsk gra szybko, agresywnie, porywająco. Wszyscy ci, którzy lubią, gdy piłkarze walczą do upadłego i nigdy nie przestają biegać, muszą być zachwyceni.

Styl gry to jeszcze jeden dowód na to, że nic w tym klubie nie dzieje się przypadkiem. Stoi za nim Rangnick, który od 2012 r. wpajał go zawodnikom, najpierw jako trener, a potem jako dyrektor sportowy Lipska, a w końcu - nadzorca wszystkich piłkarskich klubów Red Bulla. Opuścił firmę kilka tygodni temu, ale nie ma wątpliwości, że jego idea przetrwa. Nagelsmann będzie ją co najwyżej twórczo rozwijał, tak jak kilka lat temu rozwijał ją trener Ralph Hasenhüttl, obecnie pracujący w Southampton.

„Jesteśmy nastawieni na długą drogę”

„W meczu z Atlético było widać, że mamy młodą drużynę, która jest odważna, potrafi atakować przez 90 minut i zawsze dąży do strzelenia gola” – mówił kilka dni temu Nagelsmann.

To, że w finale zagra PSG, naprawdę nic nie zmienia. RB Lipsk jest nastawiony na długą drogę. Ten projekt nie jest uzależniony ani od pojedynczych piłkarzy, ani od trenera. Przez 11 lat okrzepł tam cały system. „Nie mówimy, że nasz sposób jest najlepszy. Wiele dróg prowadzi do sukcesu. Wierzymy natomiast w naszą metodę, wiele jeszcze przed nami” – mówił Krösche.