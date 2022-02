Panie i Panowie, oto bolid RB18!

Jestem zregenerowany i gotowy do ścigania się! Szczerze mówiąc, nie mogę doczekać się by sprawdzić, jak samochód zachowuje się na torze. Na pewno przystosowanie się do nowych regulacji zajmie nam nieco czasu, bo to nie jest po prostu ewolucja samochodu z poprzedniego sezonu. Przed tegoroczną rywalizacją nie czuję dodatkowej presji – jest tak, jak było do tej pory i nie widzę powodu, by miało być inaczej.