Widzowie Red Bull TV polecają – najlepsze recenzje filmów!

to cudowna gra o marzenia zwykłych ludzi - takich jak my sami. Grupa przyjaciół, która wspiera się nawzajem, którą łączy wspólna pasja! To właśnie superbohaterowie naszych czasów. Udowodnili nam, że mimo przeciwności losu zawsze warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia! Zwłaszcza gdy ma się wokół przyjaciół, na których można polegać. To cudowny film z przepięknym przekazem, który dodaje skrzydeł w dążeniu do spełnienia marzeń! - Dominik