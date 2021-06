5 rzeczy, którym można nadać nowe życie, by zmienić świat na lepsze

Zdarza się jednak, że po drodze cykl życia puszki zostaje przerwany i wykorzystany w kreatywny sposób. Raz na jakiś czas organizowane są konkursu Red Bull Art of Can, w których artyści tworzą z nich prawdziwe dzieła sztuki. Pewnego razu miało też miejsce wyjątkowe wydarzenie. Na Lost Lake Music Festival w Phoenix, grupa artystów z Arizony w ciągu trzech dni stworzyła rzeźbę „Matter Horn”. Nie tylko w kreatywny sposób wykorzystali około 1200 aluminiowych puszek oraz drewniane odpadki z produkcji skrzynek i mebli, ale też zawarli w swojej pracy niezwykłe przesłanie. Z wielkiego rogu stworzonego z materiałów przetwarzalnych można było usłyszeć dźwięki rodem z natury - odgłosy

Torby można szyć z bawełny, brezentu, płótna żaglowego, ze starych ubrań itd. Można szyć też torby ze starych toreb, albo je naprawiać. Najmniej przyjazne dla środowiska są te plastikowe. Metod uwalniania od nich świata wymyślono już bardzo dużo, ale ta szczególnie przypadła nam do gustu – zresztą nie tylko nam, bo jej autorka Thato Kgatlhanye kilkukrotnie została za nią wyróżniona. Koncept polega na przerabianiu starych, plastikowych toreb na szkolne tornistry dla dzieci. Pierwszy szkolny plecak dla wielu był również pierwszym świadomym symbolem przekraczania pewnej bariery - nabywania odpowiedzialności związanej z pójściem do szkoły. Ten jest czymś jeszcze ważniejszym. W drodze do szkoły i z powrotem, wbudowany panel solarny ładuje akumulator, który wieczorem pozwala uczyć się przy lampce. W wielu miejscach na świecie taki wynalazek wręcz zmienia życie. Tam gdzie nie ma prądu, jednym umożliwia naukę w ogóle, a innym zapewnia większe bezpieczeństwo, ponieważ dzięki niemu, do świecenia nie muszą używać otwartego ognia – lamp naftowych, świec itp.

Ze zużytego politereftalanu etylenu (PET), z jakiego wykonane są plastikowe butelki, można robić kolejne butelki, ale nie tylko. Stosuję się go na przykład do produkcji ubrań. Mimo to naukowcy ciągle pracują nad utylizacją butelek, których jest po prostu bardzo, bardzo dużo – mówi się nawet o specjalnych enzymach przyspieszających ich rozkład w środowisku. Jest ich tak dużo, że łatwo je pozyskać, jeśli potrzebowalibyśmy ich, żeby coś z nich zbudować – na przykład dom, bo są już takie, albo… Tak jak brazylijski surfer Cassio Tramontini, możemy zrobić sobie z nich SUP-a, czyli