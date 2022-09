Ciężko opisać to, co przez ostatnie dwa dni wydarzyło się w Norymberdze. Światowa czołówka rowerowego slopestyle'u zjechała się do Niemiec na legendarne zawody i zgodnie z oczekiwaniami, wypchnęła imprezę na zupełnie nowy poziom. W trakcie piątkowego best tricku posypało się kilka sztuczek, których nigdy wcześniej nie oglądaliśmy na zawodach, a sobotnie finały... Cóż, kto tego nie widział, niech czym prędzej odpala powtórkę.