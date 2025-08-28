Iwona Januszyk: Smutna czy szczęśliwa, muszę to wybiegać

Iwona Januszyk to fenomenalna zawodniczka o niesamowitej wydolności. Reprezentantka Polski w skialpinizmie w ostatni weekend pobiła własny rekord trasy biegu Red Bull 400 w Zakopanem. Bezpośrednio po finale, w którym od podstawy na szczyt Wielkiej Krokwi wbiegła w zaledwie 4 minuty i 33 sekundy , w drodze powrotnej towarzyszyliśmy jej w spokojnym spacerze na dół i porozmawialiśmy o jej biegu, treningu, planach i celach.

Iwona, ile razy dzisiaj wbiegałaś na Wielką Krokiew?

Trzy.

No właśnie, wcześniej ścigałaś się z Adamem Małyszem – on jechał wyciągiem, a Ty wbiegałaś. Wygrałaś?

Na szczęście Adaś się nie pomylił, bo bałam się, że po drodze się pomyli i skoczy. Trochę by było nieuczciwie. Ale wsiadł na wyciąg i wjechał do góry. Próbował przekupić wyciągowych, żeby mu trochę przyspieszyli. Ale ja też ich przekupywałam. Chciałam mieć chociaż pięć minut, żeby się za bardzo nie zajechać na finał.

Potem były eliminacje, a teraz finał. I w finale poprawiłaś swój rekord trasy o dwie sekundy.

No tak.

Jak to zrobiłaś?

Nie wiem, powiem szczerze. W sumie ścigałam się sama ze sobą. Próbowałam wyczuć swoje ciało i błagałam, żeby było poniżej tych 4,35. I udało się.

Czy Ty jesteś w życiowej formie?

Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będę w zimie.

No właśnie, bo będziesz nas reprezentowała na igrzyskach?

Jak Bóg da, jak to mówią. Najpierw musimy za wielką wodą, w Stanach Zjednoczonych, odeprzeć potop szwedzki, czyli pokonać Szwedów. Dopiero wtedy jedziemy na igrzyska. Ale trzymajcie mocno za nas kciuki, bo jeszcze kawałek drogi przed nami.

Kiedy eliminacje?

Z początkiem grudnia, w Salt Lake City.

Jak utrzymujesz formę przez tyle lat? Bo przecież wygrałaś pierwszą edycję w 2018.

Kurczę, nie wiem. Cały czas trenuję, wiadomo. Myślę też, że może jestem szczęściarą, że moje ciało jest jak to jajko, które się nie rozbija, jak nim rzucisz o ścianę. Choć przetrenowania były. Mini kontuzje też były, ale nic poza ciążą nie wyłączyło mnie ze sportu na długo. Jestem za to wdzięczna Bogu, wszechświatowi, moim rodzicom… No i mam dobrych trenerów. Wcześniej współpracowałam ze wspaniałym Tomkiem Kliszem. Teraz mam trenera specjalizującego się w narciarstwie wysokogórskim ze Szwajcarii, którego po prostu słucham. I tyle.

Jeździsz na nartach. Uprawiasz skialpinizm. A z tym bieganiem, to jak jest u ciebie? Czy to jest trening uzupełniający do skialpinizmu, czy podstawowa aktywność?

Jest to trening do narciarstwa, ale też bieganie jest dla mnie naturalne. Jak jestem szczęśliwa, muszę to wybiegać. Jak jest mi smutno, muszę to wybiegać. Jak jestem zła, to tym bardziej muszę to wybiegać. W lesie, na szlaku, czuję się właśnie jak w domu. To jest takie wołanie duszy. Ja muszę biegać. Jakbym nie była zawodowym sportowcem, to też bym biegała.

Trochę jak Forrest Gump. Gdzie biegasz? Jak wyglądają Twoje treningi, jeżeli chodzi o teren i nawierzchnię?

Bardzo rozmaicie. Skialpinizm pozwala nam na to, żebyśmy uprawiali różne sporty. Ja nawet jeżdżę na rowerze downhillowym. To jest bardzo fajne. Ale jeżeli chodzi o samo bieganie, to przede wszystkim Tatry i Beskidy. No i taki mały akcent stadionowy musi być, bo szybkość też trzeba podtrzymywać. Moją ulubioną górą jest Giewont. Jak tylko jestem w Zakopanem, to mój Instagram jest zawalony moimi zdjęciami z Giewontu.

Póki jeszcze śnieg nie spadł, jakie są Twoje plany na resztę sezonu biegowego?

Mój sezon biegowy powoli się kończy, bo już za tydzień wyjeżdżam do Sierranevady skupić się na treningu. To jest miejscowość położona w Hiszpanii, na wysokości 2300 metrów (n.p.m. – dop.). Także będziemy się skupiać raczej na treningu do zimy. Następnie będzie Livigno, Masoporto. Jeżeli uda mi się znaleźć jeszcze jakiś bieg, bo ja to bardzo, ale to bardzo często planuję spontanicznie, to pobiegnę. Po prostu. Mam taką nadzieję. Jak macie jakieś fajne wertikale, piszcie do mnie, polećcie mi! Generalnie dobrze zbiegam, więc nie chcę się cwanić, że co nie dobiegam pod górę, to nadrobię na zbiegu. Na wertikalu się tak nie da, dlatego to jest mój ulubiony bieg. Tam nie można oszukiwać. Tam prawdziwa siła techniki się nie boi. (śmiech)

OK, zatem powodzenia w przygotowaniach i powodzenia później, w zimie.

Dziękuję bardzo.