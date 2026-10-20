Tak się wygrywa! Zobacz, kto jeszcze wystąpi na Red Bull 64 Bars Live!

👉 Posłuchać specjalnie przygotowanego bitu Kubiego Producenta 👉 Wybrać miasto, termin nagrania (Kraków - 25 lipca, Warszawa - 8 sierpnia) i zarejestrować się online 👉 Następnie do bitu Kubiego Producenta napisać własne 64 wersy i koniecznie wpleść w nie tekst: „Ze studia na scenę, tylko surowe wersy” 👉 A potem już tylko wejść do mobilnego studia Red Bull 64 Bars Challenge i... to wygrać!

🎙️ Z ponad 100 nagrań zarejestrowanych w mobilnym studiu Red Bull 64 Bars Challenge wybraliśmy 10, na które można było głosować na stronie Red Bulla . Tak wyłoniliśmy jednego z trzech zwycięzców Challenge'u: KAZKA . Podczas każdego przystanku Red Bull 64 Bars Live Challenge wszystkim uczestnikom przysłuchiwał się Tomb. I wybrał potem swojego faworyta – SEBOEASY – jako drugiego z trzech laureatów. Trzeciego zwycięzcę – którym został MATIORZEL – wybrała ze wszystkich uczestników ekipa Red Bulla.

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W nagrodę zwycięska trójka poleciała na początku października do Taranto zobaczyć włoską edycję Red Bull 64 Bars Live, a już 24 października sami wystąpią na pierwszym takim wydarzeniu w Polsce – w TAURON Arena w Krakowie . Na tej samej scenie, co Szpaku, Tomb, Białas, Kukon, Avi, Kaz Bałagane, Paluch i inne sławy rapu. Nie przegap tego – tutaj kupisz bilety!

A poniżej przeczytasz krótkie historie każdego z laureatów.

Dlaczego właściwie rap?

KAZEK: Muzykę uwielbiałem już od dzieciaka. Kochałem chodzić na różne imprezy w moim miasteczku i słuchać muzyki. Nie jakiejś konkretnej, chodziłem tylko po to, żeby poczuć klimat. Pamiętam, że kiedyś poprosiłem rodziców, żeby kupili mi jakąś płytę i wtedy wylosowały się „Cztery pory rapu” Trzeciego Wymiaru. I tak jakoś wkręciłem się w rap. Próbowałem amatorsko wielu gatunków muzycznych, ale w rapie odnalazłem się najbardziej. Pewnie przez to, że wcześniej próbowałem też pisać wiersze. Ale na pewno w mojej muzycznej karierze będę skręcał w inne kierunki, dalej mieszając je z rapem, który kocham dzisiaj najbardziej.

SEBOEASY: Dlaczego rap? Taki mieliśmy klimat, po prostu. Starsi bracia mojego koleżki słuchali rapu i ja też przesiąknąłem w końcu tą muzyką. Rap porwał mnie całego.

MATIORZEL: Zajawka na muzę rosła u mnie bardzo naturalnie. Otaczałem się gronem ludzi, którzy słuchali rapu, więc i sam powoli go przyswajałem. Kiedy miałem 13 lat, z podziwem patrzyłem na starszych ziomali z mojej ośki jak lecą freestyle. I pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, że też bym tak chciał. Jakiś czas później kupiłem sobie pierwszy mikrofon i szybko odkryłem, że robienie muzyki to świetna zabawa i chcę tym żyć, ile się da.

Kogo słuchałeś, podpatrywałeś albo kto był dla ciebie pierwszą inspiracją do robienia swoich rzeczy?

SEBOEASY: Nie pamiętam, kto dokładnie był pierwszy, ale mogę powiedzieć, że przez lata moim idolem muzycznym był Tomb . Tym bardziej było mi szalenie miło, że to właśnie Tomb wybrał mnie spośród wszystkich uczestników Red Bull 64 Bars Challenge. Kiedy byłem małolatem, miałem 14 czy 16 lat, bardzo się nim jarałem. Teraz, kiedy Tomb stał się jurorem całego challenge'u, napisałem swoje 64 barsów trochę pod niego. Czułem, że wiem, czym go mogę urzec.

MATIORZEL: Największą zajawą do rapu zaraził mnie Oki . Pamiętam, gdy w 2020 roku cały czas wyświetlał mi się w sieci jego numer „Justin Bieber”, ale odpaliłem go dopiero po jakimś czasie. Jak już to zrobiłem, byłem mocno w szoku, że rapem można się tak w Polsce bawić. Myślę, że ten numer wrył mi się w głowę jak żaden inny i lata później pomógł mi wykreować styl, w którym przy tworzeniu numerów bardzo lubię bawić się wszystkim, czym mogę.

KAZEK: Chyba największymi rapowymi inspiracjami byli dla mnie KaeN, Zbuku, Bezczel, Chada i Diox. Od nich zaczynałem robić sam muzykę. Potem łapałem się Białasa , Bedoesa , Quebonafide … W każdym znajdywałem coś, co mi imponowało.

Seboeasy - Red Bull 64 Bars Live Challenge © Piotr Białoń

Quotation Moją uwagę przykuły linijki i abstrakcyjne myślenie. Jego nawijka najbardziej kojarzyła mi się z surowością i vibem nieoszlifowanego diamentu TOMB o wyborze SEBOEASY'EGO

Na scenie dziś jest pełno – artystów, raperów. Jak próbujesz się na niej wyróżnić?

MATIORZEL: Nie próbuję się wyróżniać, ja już się wyróżniam. Bez lizania sobie wiadomo czego uważam, że trafił mi się talent. Jeden na nie wiadomo ile. Nie muszę kreować się na kogokolwiek innego.

KAZEK: Będę sobą i tym na pewno się wyróżnię. Zostawię na scenie swoje serducho.

SEBOEASY: Jeśli komuś spodoba się to, co robię, to fajnie. Ale jeśli nie, to trudno. Nie mam spiny na ten moment. Staram się być sobą.

Jak odebrałeś wygraną w Red Bull 64 Bars Challenge?

KAZEK: Ucieszyłem się, że będę mógł spełnić swoje marzenie! Oddałem temu głosowaniu tydzień życia, więc fajnie, że się udało i będę mógł się teraz sprawdzić na dużej scenie. I zacząć się do podobnych przyzwyczajać! (uśmiech)

SEBOEASY: Popłakałem się jak dziecko... Dla mnie to trochę popaprane, wiesz… Wybiera mnie na zwycięzcę mój muzyczny idol, do tego wygrana oznacza dla mnie mój pierwszy koncert! No, brakuje mi trochę słów, ale mówiąc krótko: to bardzo mocne przeżycie.

MATIORZEL: Wygraną przyjąłem całkiem spokojnie. Na nic się nie nastawiałem, ale wiedziałem też, że nie jestem z byle łapanki, więc byłem przygotowany na wygraną.

Mati Orzeł - Red Bull 64 Bars Live Challenge © Piotr Białoń

Quotation Świetna nawijka, charyzma w głosie (…) Zamiast czarować, przekonuje swoją autentycznością Dlatego MATIORZEL został wybrany przez ekipę Red Bulla

Z jakim nastawieniem podszedłeś do akcji Red Bull 64 Bars Challenge?

SEBOEASY: Podszedłem z nastawieniem bojowym. Chciałem, żeby właśnie Tomb mnie wybrał. Pisałem tekst pod niego. Udało się.

MATIORZEL: Z dużym luzem. Wiadomo, był trochę stres, ale czułem, że będzie dobrze. Razem z Kazkiem i Dżanglu zgłosiliśmy się do akcji w trójkę, więc nastawiłem się, że wygramy to razem. Niestety Dżanglu ostatecznie zamiast na Red Bull 64 Bars Challenge znalazł się na wakacjach w Grecji, ale razem z Kazkiem osiągnęliśmy cel w dwóch trzecich.

KAZEK: Że jestem bossem. Dlatego pokażę, jak się rzuca barsy i mogę wygrać. Dobra zabawa plus pewność siebie zaowocowały tym, że teraz odpowiadam na te pytania.

Na Red Bull 64 Bars Live wystąpisz obok Szpaka, Białasa, Kukona, Aviego, Kaza Bałagane i innych gwiazd polskiego rapu… Co to dla ciebie znaczy?

MATIORZEL: Znaczy tyle, że wiem, że skoro zaraz wystąpię na tej samej scenie, to mam potencjał, by w przyszłości być cytowanym jako inspiracja w podobnym wywiadzie do tego. Kiedy jakiś inny młodziak będzie odpowiadał na wasze pytania. (uśmiech)

KAZEK: To, że będziemy mieli okazję się poznać, zanim dołączę do line-upów na przyszłych festiwalach! Przy okazji będę miał okazję czegoś na takim wydarzeniu się nauczyć, więc dla mnie to dobra lekcja.

SEBOEASY: Traktuję to jako przygodę życia, na ten moment. To będzie mój pierwszy koncert, ale zdaję sobie sprawę, że to może być też mój ostatni koncert… Zobaczymy. Ale na pewno będzie to super przygoda.

Red Bull 64 Bars Live Challenge: KaZek © Piotr Białoń

Czego mamy się spodziewać po twoim występie?

KAZEK: Basu, zabawy i rąk w górze. Do zoba, pozdro!

SEBOEASY: Oczekiwania w życiu często są krzywdzące. Ja nie oczekuję niczego po sobie i wy też nie oczekujcie niczego po mnie. Może pomylę tekst, zestresuję się i zacznę seplenić? Albo złapię zadyszkę w połowie, ściśnie mi gardło... Wszystko ponad będzie dla mnie wielkim sukcesem.

MATIORZEL: Wejścia w nowy etap mojej kariery! Więcej nie będę spojlerował.

🎙️ Fundatorem nagród w Red Bull 64 Bars Live Challenge jest BNP Paribas

🎙️ Partnerem Red Bull 64 Bars Live Challenge jest NOTINO