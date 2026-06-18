Dlaczego. Musisz. Tam. Być 👉 Red Bull 64 Bars Live

Choć raperzy podejmują się wyzwania Red Bull 64 Bars i nagrywają swoje 64 wersy w wielu różnych krajach na świecie, wydarzenie Red Bull 64 Bars Live w dużym, koncertowym wydaniu odbyło się dotąd tylko we Włoszech.

, ale też jednej z niewielu, jakie w ogóle dzieją się na świecie!