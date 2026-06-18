© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool
Muzyka
Dlaczego. Musisz. Tam. Być 👉 Red Bull 64 Bars Live
Najlepszy, surowy rap na koncercie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Tak w skrócie zapowiada się Red Bull 64 Bars Live – 24 października 2026 w Krakowie. Ale powodów, by tam być, jest więcej!
01
Światowa seria
Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy całego zamieszania. Red Bull 64 Bars Live to koncertowa odsłona znanej na całym świecie serii Red Bull 64 Bars, w której raperzy wchodzą do studia i nagrywają numer złożony z 64 napisanych przez siebie wersów. Globalny projekt Red Bull 64 Bars powstał w 2015 roku w Nowej Zelandii, potem dotarł m.in. do Australii, Japonii, Indii, Włoch, Niemczech, aż w końcu także do Polski.
02
Po raz pierwszy w Polsce
Choć raperzy podejmują się wyzwania Red Bull 64 Bars i nagrywają swoje 64 wersy w wielu różnych krajach na świecie, wydarzenie Red Bull 64 Bars Live w dużym, koncertowym wydaniu odbyło się dotąd tylko we Włoszech. 24 października 2026 w TAURON Arena Kraków będziemy więc świadkami nie tylko pierwszej takiej imprezy w naszym kraju, ale też jednej z niewielu, jakie w ogóle dzieją się na świecie!
03
Tylko surowy rap
Red Bull 64 Bars to muzyczny format, w której liczy się prawdziwy talent i serce do rapu. A także umiejętność pisania mocnych i szczerych, surowych wersów oraz charyzma przed mikrofonem. Udział w tej serii to dla raperów okazja, by pokazać, że mają to COŚ, czego dziś najbardziej w rapie potrzeba. Autentyczność i historię do opowiedzenia. Nie inaczej będzie podczas Red Bull 64 Bars Live – zaproszeni raperzy przede wszystkim wykonają swoje 64 barsy, ale oprócz tego także inne numery, którymi potwierdzą swoje miejsce na scenie.
04
Ze studia na scenę
Do tej pory ogłoszeni – czyli na razie, bo będzie ich więcej! – na Red Bull 64 Bars Live raperzy to: Kukon, Białas, Paluch i Kaz Bałagane. 64 wersy każdego z nich znajdziesz na kanale Red Bull Wersy na YT, a już 24 października 2026 w wersji live – i po raz pierwszy wszystkie razem! – na jednym koncercie!
05
Kup bilet, odliczaj do Red Bull 64 Bars Live!
W line-upie Red Bull 64 Bars Live mamy na razie ogłoszonych czterech raperów, ale kolejni są już w drodze. Koncertowi w Krakowie towarzyszyć też będą akcje specjalne dla fanów rapu – warto więc śledzić tę stronę oraz wydarzenie na Facebooku, by nie przegapić żadnej nowości. W oczekiwaniu na kolejne, gorące ogłoszenia najlepiej już teraz KUPIĆ BILET i spokojnie odliczać do rapowej imprezy roku!