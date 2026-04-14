Red Bull 64 Bars: tak rapują na świecie!

„Zawsze lubiłem słuchać, jak artysta wchodzi do radia i nagle rzuca na antenie nową zwrotkę na żywo. Chcieliśmy zrobić coś podobnie surowego” – wspomina początki Red Bull 64 Bars nowozelandzki raper David Dallas, który rozpoczął ten projekt w 2015 roku w Red Bull Studios Auckland. Radio zostało zastąpione studiem nagraniowym, ale istota pozostała ta sama – raper wchodzi do niego z napisanym przez siebie tekstem i nawija, jakby to robił na żywo w radiu.
Seria Red Bull 64 Bars wystartowała w Nowej Zelandii, zapraszając do udziału odważnych raperów z tamtejszej sceny. Pierwszy epizod nagrano z Dharmaratem – „jednym z najbardziej wyrazistych raperów z Auckland ostatnich lat” -- jak pisano o nim wtedy. Chwilę później, dzięki uznaniu krytyków i rosnącemu zainteresowaniu publiczności, Red Bull 64 Bars zawitały na kolejne kontynenty.
Każdy może się pobawić i wymyślić jakąś szesnastkę. Ale trzeba być naprawdę dobrym, żeby napisać 64 mocne wersy i jeszcze je udźwignąć w studiu
Po Nowej Zelandii, swoje umiejętności w Red Bull 64 Bars sprawdzali raperzy z Australii. Do projektu dołączył też niespodziewanie kultowy amerykański artysta Talib Kweli, nagrywając w 2016 roku własne 64 wersy. Lawina ruszyła i kilka lat później dotarła także do Polski. Ale wcześniej…
Red Bull 64 Bars w Indiach
Wcześniej seria Red Bull 64 Bars pojawiła się w Indiach, gdzie dziś najpopularniejszym numerem jest ten duetu Sambata & Karan Kanchan. Klip do ich 64 wersów wykręcił już ponad 21 milionów wyświetleń na YouTube. I zwrócił uwagę m.in. magazynu „Rolling Stone India”. „Tym utworem Sambata, powszechnie znany wśród fanów jako Don, jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję wśród największych gwiazd sceny. (…) Wyzwanie Red Bull 64 Bars motywuje do wyrzucania z siebie nieprzerwanych wersów. Dla Sambaty to idealne połączenie – bez refrenów, bez litości” – napisano o nim w recenzji. Ty wyrób sobie swoją, słuchając go w całości.
Red Bull 64 Bars we Włoszech
Włochy kochają Red Bull 64 Bars. W Italii ta seria doczekała się nie tylko przebojowych numerów, ale też specjalnych koncertów i albumu z najlepszymi występami raperów. „10 000 fanów na najważniejszym koncercie rapowym ostatnich lat” – relacjonował jedno z takich wydarzeń, Red Bull 64 Bars Live w 2024 roku w Neapolu, prestiżowy magazyn „Wired”. Rok później, na kolejnym koncercie z udziałem najlepszych raperów biorących udział w Red Bull 64 Bars, tym razem w Rzymie wystąpił m.in. Fabri Fibra. Gość, który ma już ponad 10 mln wyświetleń pod swoimi 64 wersami.
Red Bull 64 Bars w Turcji
„Red Bull 64 Bars to obecnie jedna z najskuteczniejszych serii pozwalających ocenić umiejętności techniczne i artystyczne rapera”, napisano w innej recenzji formatu. To jak sobie w niej poradził UZI, jeden z najbardziej znanych twórców tureckiego rapu? Ponad 5 mln wyświetleń na YouTube i pochlebne komentarze już coś mówią, ale przekonaj się o tym na własne uszy.
Red Bull 64 Bars w Japonii
„To jest tak dobre, że umówiłem się na wizytę do dentysty” – napisał ktoś pod najpopularniejszym numerem Red Bull 64 Bars w Japonii. A ten należy do Chico Carlito, który z producencką pomocą DJ-a Fumiyi, ma już 3 mln odtworzeń swoich wersów na YouTube. „Odkąd skończyłem dwadzieścia lat, tylko rapuję”, nawija Chico. I to jak. Nie tylko japońscy fani są zachwyceni.
Red Bull 64 Bars w Niemczech
A kogo słychać u nasz zachodnich sąsiadów? Słychać tego, co najpierw zbiera miliony kliknięć, potem miliony w banku. „Z lokalnego bohatera przebył drogę do siódmego nieba”, piszą w Niemczech o nikim innym, jak o Mero. W Red Bull 64 Bars wystąpił na bicie Jumpy w kawałku „Olympique M” i… odpalił niezłą niemiecko-francuską petardę.
Red Bull 64 Bars w RPA
„Brudne kubki wypełnione różem w moim zlewie / Nie obchodzą mnie opinie i to, co myślisz” – rapuje Zoocci Coke Dope w południowoafrykańskiej odsłonie Red Bull 64 Bars. Ale jednak zachęcamy do posłuchania jego kawała, obejrzenia klipu i wyrobienia sobie opinii. Choćby po to, by porównać go potem z polskimi barsami.
Red Bull 64 Bars w Polsce
W polskiej serii Red Bull 64 Bars jak na razie wystąpiło dziewięciu artystów. Jako pierwszy 64 wersy nagrał Sokół, po nim do studia wskoczyli jeszcze Szpaku (do dziś ma najlepszy wynik pod klipem - ponad 10 mln!), Aleshen, Pezet, White 2115, Bambi (pierwsza polska dziewczyna w tym projekcie), Kaz Bałagane, Białas i Paluch. Numery wszystkich z nich znajdziesz na playliście poniżej i na kanale Red Bull Wersy na YouTube. Kolejne? W drodze! Śledź naszą stronę i kanał na YT, żeby żadnego nie przegapić!