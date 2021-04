Red Bull Al-Andalus - kibicuj Krystianowi Kowalewskiemu!

„To zupełnie nowy format zawodów, którego jeszcze nie było – eksperymentalny” – mówi Krystian Kowalewski, czołowy polski freerunner. „Normalnie zawody, w których startuję polegają na tym, że masz jakiś tor, minutę do wykorzystania i robisz traskę. Sędziowie oceniają trudność, bezpieczeństwo, płynność i kreatywność. Natomiast te zawody są miksem pomiędzy jak najszybszym przebiegnięciem z punktu A do B, czyli speed, a po drodze trzeba wykonać jeden trik, czyli element, w którym liczy się styl. Jest to zupełnie nowa forma”.

Red Bull Al-Andalus to wyścigi równoległe pomiędzy dwoma zawodnikami mające łączyć elementy parkour i freerunningu. Chodzi o jak najszybsze pokonanie 70-metrowej trasy pełnej przeszkód (parkour), ale po drodze można wykonać jedną akrobację (freerunning) i uzyskać za nią 3 sekundy. Odejmuje się je od wyniku końcowego. O tym komu one przypadną decydują jurorzy. Każda sekunda może decydować o awansie do następnej rundy.

„Na tę chwilę ciężko jest ocenić, czy warto będzie zrobić efektowny trik, który zajmie troszeczkę więcej czasu i zyskać trzy sekundy, czy lepiej zrobić prosty, który poniesie cię do przodu. To bardzo trudna sprawa” – podkreśla Krystian. „Dopiero na miejscu będzie to można sprawdzić. Format jest przez to bardzo ciekawy, ale może też wzbudzić wiele kontrowersji wśród zawodników”.

