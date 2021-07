Krystian Kowalewski po wygranej w Red Bull Art of Motion: Byłem przerażony!

10 lipca Krystian Kowalewski wywalczył pierwsze zwycięstwo w Red Bull Art of Motion . Elita prawdziwych artystów ruchu z całego świata spotkała się w Grecji – po raz kolejny w nowym miejscu, w porcie Mikrolimano w Pireusie – aby wybrać spośród siebie prawdziwego mistrza. Został nim Polak! To właśnie on najlepiej wykorzystał tor zbudowany na dwóch pełnomorskich jachtach zacumowanych obok siebie. Wygrał też w kategorii best trick. Porozmawialiśmy z nim o tym wydarzeniu.

Był stres przed Red Bull Art of Motion?

Nie!

Nawet pomimo tego, że z powodu kontuzji twój start prawie do końca stał pod znakiem zapytania?

Chyba pierwszy raz nie czułem zbyt dużego stresu. Bardzo lubię startować w zawodach. W tych też bardzo chciałem, ale właśnie przez to, że miałem problemy z plecami i nie byłem pewien, czy w ogóle uda się wystartować, nie celowałem w podium. Wiedziałem, że jadę tam po to, żeby zrobić dobry show, uzyskać dobry wynik i dobrze się bawić. I tak ułożyłem pierwszy bieg. Chciałem zaprezentować swoją stylówkę i zachować szanse na finał. A jak już trafiłem do finału, to postanowiłem zrobić rzeźnię, żeby nikt nie miał wątpliwości.

Rozumiem, dlaczego wiele osób wciąż nie robi tego triku na zawodach Krystian Kowalewski Nie brałeś jeńców! Pierwsze zwycięstwo dla Polski w Red Bull Art of Motion i przy okazji pierwszy best trik do tabelki w rywalizacji wszechczasów na Wikipedii. Gratulacje! Opowiedz coś o najlepiej ocenionej sztuczce. Best trikiem był Cast Gainer – jeden z moich flagowych, a może przede wszystkim ulubionych ruchów. Jest mega straszny. Jego konsekwencje mogą być nieciekawe. Łatwo uderzyć głową w rurkę lub murek, bo ta zawsze jest bardzo blisko. Parę razy włosami przejechałem… Jeden kolega, który uderzył, rozciął głowę, drugi stracił zęba, a ja dawno temu, w Nidzicy, trenując podobny ruch na piasku, zemdlałem. Łatwo więc sobie wyobrazić, jak jest trudny. Teraz siada za każdym razem i w ogóle się o niego nie martwię, ale rozumiem, dlaczego wiele osób wciąż go nie robi na zawodach. Ryzyko jest spore.

Twój finałowy bieg również zaczął się z przytupem. To musiał być trik, który na pewno podobał się sędziom.

Na pewno! (śmiech) Nigdy wcześniej tego triku tak naprawdę nie próbowałem. Miałem zaplanowane coś innego. Trenowałem z moim dobrym ziomkiem z Włoch, który też startował – Davide Rizzim. Opracowałem w tym miejscu trochę inny ruch i on też go tam zrobił. Gdy rozmawialiśmy wieczorem powiedział mi, że go użyje w biegu. Z jednej strony trochę słabo, ale z drugiej czemu miałbym mu zabraniać zrobić trik. Szkoda, że go podkradł, ale dla mnie nie było problemu. Wiedziałem, że coś wymyślę. I w sumie cieszę się, bo wymyśliłem coś dużo grubszego. Przed zawodami pojechałem tam dosłownie w klapkach hotelowych. Chodziłem dookoła tej rurki. Wymyślałem ten ruch, aż w końcu spadło na mnie oświecenie, że można usiąść na tej rurce, wybić się nogami na ścianę i zrobić salto w tył, i że trzeba tego spróbować. Spróbowałem raz – na materacu – no i wyszło. Drugim razem uderzyłem nogami w rurkę. Za trzecim moja głowa była może dwa centymetry od rurki, więc było ciasno. Ale wyszło spoko. Przed biegiem finałowym, kiedy stałem na początku toru, ziomek, który nagrywał wszystko, zapytał się mnie, jak się czuję przed biegiem. Powiedziałem mu, że jestem po prostu przerażony, bo poleciałem grubo – nie będę kłamał.

Powiedziałem mu, że jestem po prostu przerażony Krystian Kowalewski

Znalazłeś już nazwę dla tego triku, czy to jest jakaś kombinacja po prostu?

Nie jestem fanem nazywania trików. Bardziej jestem fanem ich robienia. Ale można by mu wymyślić różne nazwy tak naprawdę. Kiedy lecę na ścianę to jest Dash. Gdy odbijam się nogami od ściany robię salto w tył można nazwać Punch Backflip. Teoretycznie byłby to Sitting Dash to Punch Backflip. Ale myślę, że kogo nie zapytasz, to wymyśli inną nazwę.

We wszystkich biegach zdecydowanie zaprezentowałeś porządny flow. Jak ci się podobało na jachtach pod tym względem?

10 na 10! To mój ulubiony tor ze wszystkich w Red Bull Art of Motion. Przede wszystkim nie było dużych dropów. To jest coś, czego ja bardzo nie lubię. Nie mogę ich przyjmować zbyt wiele, bo po prostu martwię się o moje ciało na przyszłość, zwłaszcza, że teraz miałem trochę problemów z plecami. Ale jednocześnie to był bardzo trudny tor. Wszystko było mocno spakowane, było ciasno, nie było wiele miejsca żeby lądować. Nie było też rurek, na których można by się było pobujać na full power. Rozumiem, dlaczego niektórym było ciężko się odnaleźć. Ale ten tor trafił w moje gusta, ponieważ dosyć często trenuję w takich lokalizacjach. Lubię takie miejscówki. Jedyne miejsce, które było dosyć niepewne, to skok z jednej łódki na drugą, bo dystans między nimi się zmieniał, nawet około metra, więc całkiem sporo. Ostatni trik, który miałem, żeby dobrze wszedł w bieg, żebym nie stracił na flow, musiałem zrobić od razu. Nie mogłem podbiec do krawędzi, spojrzeć czy mogę lecieć i dopiero skoczyć. No i to było lekko ryzykowne, bo gdyby łódka była trochę dalej, wylądowałbym w wodzie. Trochę bliżej i też byłbym w wodzie.

Co za miejsce, żeby przejść do freerunningowej historii! © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Żaden z zawodników nie widział wcześniej takiego toru © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Bob Reese © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Elise Bickley (3. miejsce) © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Didi Alaoui dotarł do finału, ale nie powtórzył sukcesu z 2019 roku © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Ed Scott (2. miejsce) © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Archie Aroyan (3. miejsce) © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Davide Rizzi zadebiutował w Red Bull Art of Motion © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Format Lilou Ruel (2. miejsce i best trick) © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Mimis Theodoridis - reprezentant gospodarzy © Samo Vidic /Red Bull Content Pool Kapitan Krystian w akcji! © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Po Santorini chyba każdy tor będzie wydawał się trochę klaustrofobiczny. Ale czy przy okazji to nie jest tak, że ci, którzy planują tory, ostatnimi czasy starają się upchnąć na nich coraz więcej przeszkód, pozornie dając zawodnikom jak najwięcej możliwości, a co z kolei nie zawsze pomaga? Czy to jest taki trend?

Nie powiedziałbym, że to jest trend, ale zgodzę się, że to nie zawsze pomaga. Air Wipp Challenge to były duże dropy i ogromny tor. Były też takie zawody jak Project Underground w Anglii, gdzie wszystko było fajnie upakowane, ale wciąż nie było tego za dużo. Matera to znów duże dropy. Tutaj tor na pewno stanowił dla wszystkich duże wyzwanie, ale nie powiedziałbym, że jest taka tendencja.

A jak twoim zdaniem wygląda obecnie poziom rywalizacji na świecie? Czy przez ostatnie dwa lata, czy rok, znacznie się podniósł?

Jest grubo, a będzie jeszcze grubiej – tyle mogę powiedzieć. Jak widzę to, co robią ludzie to czasami brakuje mi słów. Nieważne, czy oglądam to na Instagramie, czy tutaj na żywo. Ale myślę, że ludzie czasami myślą to samo o tym, co ja robię, więc spoko. (śmiech)

To jest moment, kiedy społeczność z całego świata zbiera się w jednym miejscu Krystian Kowalewski

Czy w Pireusie nie zabrakło takiej atmosfery jak w Santorini? Czy Red Bull Art of Motion dalej jest wydarzeniem, podczas którego spotykają się freerunnerzy z całego świata i następuje przepływ informacji, doświadczeń, trików i zawiązywanie więzi między nimi?

Jeżeli ktoś jest freerunnerem, to przynajmniej raz musi pojechać na Red Bull Art of Motion. I nie ma znaczenia, czy chce startować w zawodach, czy nie. To jest moment, kiedy społeczność z całego świata zbiera się w jednym miejscu. Przejmujemy całe miasto i jest turbo zabawa. Dało się to wszystko odczuć. Atmosfera była 10 na 10. Widać, że wszyscy stęsknili się za sobą po tym roku. Każdemu było miło. Fajnie było wszystkich zobaczyć. Mieliśmy taki pokoik, gdzie zawodnicy siedzieli i oglądali na telewizorze jak ktoś biegnie. I oczywiście, że każdy chciał wygrać, ale nie było między nami jakiejś turbo rywalizacji. Po prostu wszyscy cieszyliśmy się z tego, że komuś coś wyszło, albo przeżywaliśmy czyjeś porażki. Była podjarka. Ktoś coś poleciał i wszyscy nagle: „Łooooo!”. Petarda! Atmosfera była super.

Teraz jesteś w Santorini. Dużo osób pojechało tam po zawodach, tak jak ty? Jest freerunningowy klimat?

Okaże się w ciągu kilku dni. Zorganizowałem już mini zlot na jednej miejscówce, ale ja tu przyjechałem z piątką znajomych. Już nas trochę tutaj jest. To już mój coroczny rytuał. Chcę tu przyjeżdżać, bo jest to jedno z moich ulubionych miejsc na świecie – już nawet nie ze względu na miejscówki, po których mogę skakać, ale jest tutaj pięknie. Można wynająć quady, pośmigać po całej wyspie i mam tutaj takie swoje wakacje.

17-18 lipca w Madrycie odbędzie się Światowy Finał Red Bull Campus Clutch – e-sportowego turnieju w Valoranta. Wziąłeś udział w klipie promocyjnym wcielając się w postać z gry. Sam grasz?

Oczywiście, że tak! To było zabawne, bo choć sam jestem gamerem, wcześniej o tej grze nigdy nie słyszałem. Kiedy dostałem propozycję nagrania filmu, pobrałem ją i tak się w nią wkręciłem, że sam w nią gram. Gra moja dziewczyna i koledzy. Mam już cały team. Bardzo dużo gram w gry, tylko zawsze lubiłem te fabularne, z dobrą historią. Wcześniej nigdy nie miałem do czynienia z multiplayerem, no i bardzo mi się to podoba. Podobała mi się też atmosfera na planie.

Odtwarzasz postać z gry, podoba ci się atmosfera na planie, to może kiedyś zostaniesz również aktorem?

Gdzieś w mojej głowie coś takiego krąży. Chciałbym! Ale parkour trzyma mnie za serducho najmocniej.