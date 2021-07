Red Bull Art of Motion 2021: Oglądaj na żywo i kibicuj Krystianowi!

Freerunning wersja “Na marynarza”

Obiecujemy, że będzie spektakularnie oraz, że zobaczycie, jak zwykle - piękną scenerię rozegrania zawodów. Ale tym razem nie będzie to ani bajkowe Santorini , gdzie odbyło się sześć edycji od premiery w 2007 roku, ani malownicza włoska Matera , gdzie walczono przed dwoma laty.

Tegoroczna edycja schodzi z lądu na morze. I to dosłownie!

Finały 2021 zostaną rozegrane na dwóch połączonych żaglowcach w porcie Mikrolimano w greckim Pireusie . “Czy będzie bujało? Oczywiście! Tym większe emocje nas czekają!” - podgrzewają atmosferę organizatorzy, bo nie da się ukryć, że będzie to pierwszy przypadek, gdy freerunningowa impreza tej rangi opuści suchy i stały ląd.

Krystian Kowalewski powalczy o podium?

“Sam jestem ciekaw, jak rozegranie zawodów na wodzie wpłynie na przebieg rywalizacji. Na pewno będzie to coś nowego. Nie mogę się już doczekać” - mówi Krystian Kowalewski, jedyny Polak w elitarnej stawce, który olśnił jurorów w kwalifikacjach online zajmując jedną z czołowych lokat. Nic w tym jednak dziwnego - 22-letni Krystian w poprzedniej edycji rozgrywanych co dwa lata zawodów zajął doskonałe czwarte miejsce i niewiele zabrakło mu do podium. Kowalewski na każde zawody przygotowuje linię pełną spektakularnych trików, nieinaczej będzie też zapewne tym razem, choć trzeba wziać poprawkę na to, że kontuzja pleców utrudniła mu tym razem ostatni etap przygotowań.

Wymieniając faworytów, warto przypomnieć podium z poprzedniego roku: Didiego Alaouiego (Maroko), Anglika Edwarda Scotta i Greka Dimitrisa Kyrsanidisa . Oprócz nich w zawodach zobaczymy 12 frerunnerów z kwalifikacji online, a trzech dołączy w ostatnim momencie z eliminacji rozegranych tuż przed imprezą, już na miejscu w Pireusie.

Osobno będzie się też toczyć rywalizacja kobiet - poprzednią edycję wygrała Amerykanka Sydney Olson .

Liczy się kreatywność, technika i płynność

Nie tylko miasto jest nowe, ale i trasa, którą freerunnerzy będą musieli pokonać jak najlepiej prezentując swoje triki. Jury będzie oceniało szereg elementów, takich jak kreatywność, wykonanie i flow – czyli najkrócej mówiąc umiejętność ich płynnego łączenia. „Nigdy nie miałem okazji skakać na statku, więc nie wiem do końca, czy będzie to miało bardzo duży wpływ na dokładne wykańczanie trików, ale myślę, że jeśli te statki będą się choć trochę bujały, to może być dodatkowe utrudnienie” – mówi Krystian, który ma w zanadrzu prawdziwą bombę. Waha się tylko, czy jej użyć.

„Mam kilka sztuczek, których nikt poza mną nie robi, ale już wszyscy je widzieli, bo je pokazywałem – czy to na Instagramie, czy na zawodach online’owych. Ale mam też jedną, której jeszcze nikt nie robił i nikt nie widział. Niestety musi mi zająć trochę czasu dopracowanie jej tak, aby za każdym razem ładnie mi wychodziła. To będzie straaaszny ruch (śmiech) - jeśli uda mi się ją zaprezentować” - mówił Krystian kilka tygodni temu, jeszcze przed kontuzją pleców. Bomba jest, ale nie wiadomo, czy w tych okolicznościach zdecyduje się jej użyć.

Triki trzeba dopasować do miejsca

Czy nowe miejsce może pomóc w zaprezentowaniu nowego triku, czy wprost przeciwnie? „Jestem fanem tego, żeby pojechać na spot, zobaczyć jak on wygląda i wtedy wymyślać triki. Zresztą takie coś jest wyżej punktowane - jeżeli podpinasz swój repertuar trików do danego miejsca. Wykorzystanie go w unikalny sposób, taki, o którym nikt nie pomyśli, jest bardzo ważne i ja się w czymś takim odnajduję”.

Oprócz zaprezentowania się z jak najlepszej strony przed jurorami, trzeba jeszcze będzie wypaść lepiej od przeciwników, a ci są mocni. „Na pewno wicemistrz ostatniej edycji, Ed Scott wysoko zawiesi poprzeczkę. Jest mega dobry. Z osób, które zakwalifikowały się online, naprawdę dobry jest Yasin Hematinezhad . Jednak niedawno miał uszkodzony ACL i dopiero powoli wraca do skakania. Gdyby nie ta kontuzja, byłby jedną z osób, które znalazłyby się w moim top3. Dobry warsztat ma też Bob Reese , ale mało startuje i powstaje pytanie, czy wystarczy mu doświadczenia?” – zastanawia się Krystian Kowalewski.

Jednak on sam ma wszystko, co potrzebne – doświadczenie, dobry repertuar trików i umiejętność ich łączenia, jak i wykorzystywania miejsca w unikalny sposób. Poprzednio, w gronie niesamowitych zawodników był 4. Do zwycięstwa potrzeba więc tylko odrobiny szczęścia. Trzymajmy kciuki!

