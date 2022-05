Red Bull Art of Motion wraca i w tym roku będzie wyglądać zupełnie inaczej

Red Bull Art of Motion Zawody freerunningowe Red Bull Art of Motion …

Jak oglądać i śledzić przebieg Red Bull Art of Motion 2022?

Kto weźmie udział w finałach Red Bull Art of Motion?

Co musi zrobić zawodnik, żeby zwyciężyć?

Gdzie i kiedy odbędzie się Red Bull Art of Motion 2022?

już od ponad dekady przesuwa granice freerunningu. Od eventu inaugurującego cykl, który odbył się w Wiedniu w 2007 roku, aż po ubiegłoroczne zawody rozgrywane na jachtach, przez cały czas są one ważnym bodźcem do rozwoju całego sportu. Stanowią o tym świetne lokalizacje i wyjątkowe momenty podczas każdych z nich. Jednak w tegorocznej edycji najdłużej rozgrywanych zawodów freerunningowych na świecie, przyszedł czas aby po raz kolejny wznieść się na zupełnie nowy poziom. Zobacz zapowiedź z udziałem ubiegłorocznego zwycięzcy Krystiana Kowalewskiego w playerze na górze strony.

daje nam zupełnie nowe wyobrażenie, jak mogą wyglądać zawody we freerunningu. Wprowadza zupełnie nowy, wielodniowy format z elementami współpracy, oparty na trzech różnych wyzwaniach, z których każde wystawi na próbę umiejętności zawodników tak, jak nigdy wcześniej. Żeby podołać temu nowemu, radykalnie zmienionemu formatowi zawodów, przejmujemy całą wyspę, na której 16 finalistów będzie mogło zaprezentować się z jak najlepszej strony.

To będzie absolutnie historyczne wydarzenie dla całego świata freerunningu, dlatego uważnie czytajcie dalej. Sprawdźcie, czego możecie spodziewać się po przełomowej edycji Red Bull Art of Motion w 2022 roku.

W tym roku Red Bull Art of Motion powraca do swojej duchowej ojczyzny – Grecji. Odbędzie się w dniach 9-12 czerwca. Zwody będą rozgrywane na całej wyspie Astypalei w archipelagu Dodekanez.

